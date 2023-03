Peut-on isoler toutes nos maisons en 30 ans ?

À Bruxelles, environ la moitié des logements sont considérés comme des passoires thermiques : ils consomment beaucoup trop d’énergie. Il faut impérativement y remédier pour atteindre la neutralité carbone en 2050, mais le parcours n’est pas sans embûche. Pour isoler le plus possible sans dévisager nos villes, il faut y mettre le prix : 150 milliards d’euros en Wallonie. À cela s’ajoute la menace de l’inflation et des pénuries.