Et ce n’est pas tout : le plafond de subventionnement devrait atteindre 90 % de la facture !

L’audit restera toutefois obligatoire pour accéder aux primes Habitation, mais deviendra non contraignant vis-à-vis de l’ordre de réalisation des travaux. En d’autres termes, vous serez plus libre dans le choix de l’ordre de vos travaux tout en ayant reçu un conseil technique avisé pour vous orienter dans la bonne direction. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site energie.wallonie.be

Petit rappel des aides actuellement accessibles

Les prêts à taux zéro

Pour rénover, il faut de l’argent et, souvent, emprunter… À cet égard, la Société wallonne de Crédit social (SWCS) et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW) vous aident à réaliser vos travaux de rénovation ou économiseurs d’énergie en vous proposant des prêts à taux zéro (TAEG 0 %). Trois formules sont accessibles :

RENOPACK (prêt + primes) SANS AUDIT : dans ce cas, seuls les travaux liés à la toiture et/ou à la mise en conformité de l’électricité peuvent être éligibles à une prime (avec un montant forfaitaire par m² pour l’isolation du toit).

RENOPACK (prêt + primes) AVEC AUDIT : tous les travaux bénéficient des primes HABITATION selon les recommandations de l’auditeur.

RENOPRET : prêt SANS prime et SANS audit.

Si vous n’avez pas d’enfant ou maximum deux enfants à charge, renseignez-vous sur www.swcs.be ou au 078 158 008. Si vous avez plus de deux enfants à charge (ou assimilés), renseignez-vous alors auprès sur www.flw.be ou au 071 20 77 11.

Les aides pour les revenus modestes (MEBAR)

Via l’opération MEBAR, la Wallonie accorde une subvention aux ménages à revenus modestes pour la réalisation, dans leur logement, de travaux qui vont leur permettre d’utiliser plus rationnellement l’énergie : le remplacement de châssis ou de portes extérieures, des travaux d’isolation, l’installation d’un poêle, le placement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau… Pour obtenir cette subvention, il faut s’adresser au CPAS de sa commune.

Les primes pour un audit Logement

Si vous envisagez une rénovation profonde de votre habitation et souhaitez être guidé dans vos démarches d’économie d’énergie, rien ne vaut l’audit Logement. Réalisé par un auditeur Logement, il envisage un scénario global et cohérent de votre rénovation. Il est indispensable pour obtenir les primes Habitation et fait lui-même l’objet d’une prime.

Concrètement, un auditeur agréé par la Wallonie se rend sur place pour relever les paramètres de votre maison. Sur cette base, il dresse un état des lieux du bâtiment au niveau énergétique en tenant compte également de la salubrité et de la sécurité. Une feuille de route est ensuite proposée aux propriétaires. Celle-ci définit la trajectoire du bâtiment, c’est-à-dire plusieurs étapes pour arriver au label A. À la fin de chaque étape, on atteint un nouveau label et les montants estimés (des travaux, des gains en énergie et des primes) sont clairement indiqués. Cela permet de planifier les travaux de A à Z et d’en connaître les prix. Il y a lieu de procéder dans l’ordre afin d’éviter un effet bloquant, c’est-à-dire de devoir défaire ce qui a été fait. Par exemple, si on compte rénover la toiture, et que les murs extérieurs ne sont pas encore isolés, on va prévoir un débordement de toiture en prévision de l’isolation future de ces derniers.

Les primes Habitation

Liées à la réalisation d’un audit Logement, les primes Habitation couvrent les travaux de rénovation visant à améliorer l’énergie, la salubrité et la sécurité au sein des logements résidentiels de plus de 15 ans. Dans un souci de cohérence technique, actuellement, l’ordre des travaux doit être respecté pour obtenir les primes. La priorité est donnée à des travaux obligatoires tels que la conformité de l’installation électrique ou gaz. Le montant des primes est calculé en fonction des revenus, et les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur.

Ex : En 2023, Monsieur et Madame Dubois remplacent leur ancienne chaudière au mazout par une chaudière biomasse. Les revenus imposables globalement de la famille pour l’année 2021 s’élèvent à 23 000 €. Ils pourront prétendre à une prime de 1 000 € x 6, soit au total 6 000 €.

Les primes sans audit Logement

Elles concernent les petits travaux de salubrité ou de rénovation énergétique (moins de 3 000 €) et de toiture.

Les travaux pris en compte vont du remplacement de la couverture du toit à son isolation, jusqu’à la mise en conformité de l’électricité et du gaz en passant par la pose de l’un ou l’autre châssis défectueux ou encore divers travaux de salubrité.

Ex : Monsieur et Madame Martin ont isolé 80 m² de la toiture de leur logement le 1er février 2023. L’isolant a été placé par un entrepreneur. Leurs revenus imposables globalement pour l’année 2021 sont de 27 000 €. Ils pourront prétendre à une prime de 10 € x 80 m²x 4, soit au total 3 200 €.

Les primes sans audit Logement pour le remplacement d’un système de chauffage

Jusqu’à présent, pour avoir accès aux primes relatives au système de chauffage, la réalisation d’un audit Logement était obligatoire. Cette obligation est actuellement suspendue. Vous pouvez dès maintenant remplacer votre système de chauffage obsolète par un chauffage renouvelable et efficace. Ces primes concernent les pompes à chaleur pour l’eau chaude sanitaire, les pompes à chaleur pour le chauffage ou combinée, les chaudières biomasse, les chauffe-eau solaires, et les poêles biomasse.

Ex : Monsieur et Madame Dupont, propriétaires de leur logement, ont installé un poêle à pellets le 1er février 2023. Leurs revenus imposables globalement pour l’année 2021 sont de 42 000€. Ils pourront prétendre à une prime de 250 € x 3, soit au total 750 €.

Autres primes

Primes pour l’installation d’un équipement domotique : ces équipements permettent de mieux utiliser l’électricité du réseau (lancement de certains appareils lorsque l’électricité est abondante, alerte si la consommation devient soudainement élevée…)

Primes pour le placement d’un compteur double-flux : elle équivaut au montant facturé pour le remplacement du compteur et est octroyée par les gestionnaires de réseau de distribution (GRD). Le compteur double-flux permet de disposer d’informations en temps quasi réel sur sa consommation ou sa production d’électricité. Infos : https://energie.wallonie.be/fr/prime-pour-un-compteur-double-flux.html?IDC=10293

La prime pour compenser le tarif prosumer : cette prime s’applique aux propriétaires de petites installations de production d’énergie verte. Dans ce cas, le prosumer (producteur-consommateur) bénéficie d’une compensation de l’électricité verte injectée sur le réseau. En 2023, cette prime couvre environ 50 % du tarif prosumer. Infos : https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/tarif-prosumer

Les Guichets Énergie Wallonie, pour mieux vous orienter…

Répartis sur l’ensemble de la Wallonie, les Guichets Énergie Wallonie ont pour rôle d’orienter les citoyens vers les subsides auxquels ils ont droit, de leur donner des conseils techniques, administratifs… Ce service est totalement gratuit et accessible à tous. Il suffit de prendre rendez-vous et de se rendre sur place avec les données de son projet. Infos : https://energie.wallonie.be/fr/guichets-energie-wallonie.html?IDC=6946

Les plateformes locales de rénovation

Présentes dans certaines villes et communes, les plateformes locales de rénovation énergétique jouent un rôle de facilitateur. Elles peuvent vous assister tout au long des travaux d’amélioration de votre logement. Un conseiller unique vous accompagne dans vos démarches depuis la réalisation d’un audit Logement jusqu’à la fin de vos travaux, en passant par les demandes de primes.

CHARL’ISOL (Charleroi) : www.charlisol.be – 071 20 71 60.

CORENOVE (Anhée, Dinant, Floreffe, Hastière, Houyet, Onhaye, Profondeville, Yvoir) : www.corenove.be – 0492 40 64 44.

EN’HESTIA (Namur, Gembloux) : www.enhestia.be 081 28 01 56.

ERIGES (Seraing) : www.polehabitat.be – 04 330 95 13.

Liège Energie (Liège) : www.liegeenergie.be – 04 221 56 40.

WAP’ISOL (Wallonie picarde et Sud-Hainaut) : www.ipalle.be/wapisol – 069 88 80 50.