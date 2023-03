La crise pèse aussi sur le secteur immobilier: 44% des Belges ont abandonné leur projet d’achat en 2022

Deux fois moins d’acheteurs, voilà un chiffre interpellant. On sent évidemment une frilosité par rapport à la crise, et ceux qui ont de l’argent à investir préfèrent le garder au chaud en attendant de voir les effets à long terme de la période que nous vivons. Mais attention, comme tous les acteurs l’ont rappelé durant le salon Batibouw, “le Belge garde une brique dans le ventre”. “Les chiffres à ce sujet sont sans appel : 72 % des personnes interrogées possèdent au moins un bien immobilier. Les personnes résidant en Flandre sont également plus susceptibles de posséder un bien (76 %), en comparaison avec la Wallonie (68 %) et Bruxelles (61 %). Parmi les propriétaires interrogés, 17 % possèdent même deux ou plusieurs résidences, le plus souvent mises en location ou servant de résidence principale à des membres de leur famille. L’habitat groupé est également prisé, en particulier chez les jeunes entre 18 et 24 ans, parmi lesquels 36 % choisissent cette option”, complète l’étude de Crélan et Axa.

Et si les achats immobiliers sont plus timides, la rénovation semble avoir de beaux jours devant elle, comme l’explique Joris Cnockaert, Chief Commercial Officer pour Crelan et AXA Banque, déclare. “Chez Crelan et AXA Banque, cet intérêt croissant pour les rénovations durables se traduit par deux fois plus de prêts à la rénovation écologique contractés. L’étude montre qu’il reste une belle marge de progression et, en tant que banque, nous souhaitons jouer un rôle actif dans la transition vers un marché immobilier plus durable. C’est pourquoi nous proposons des prêts à des taux plus avantageux destinés aux investissements éco-énergétiques.”

L’optimisme semble donc encore de mise et le système est loin de s’écrouler.