Votre plombier, ce professionnel aux multiples atouts

Quels sont les domaines d’intervention du plombier ?

- Installation de plomberie et de canalisations

Le plombier place les canalisations, tuyaux, robinets, sanitaires et autres évacuations d’eau des habitations neuves ou lors de rénovations. Il peut également, s’il en a les compétences, intervenir sur les installations de chauffage et de génération d’eau chaude sanitaire : chauffe-eau électriques ou solaires, boilers…

Incollable sur les différents types de matériaux de tuyauterie, il est capable de définir avec vous les avantages et les inconvénients de ceux-ci en fonction des spécificités de votre bâtiment et des objectifs recherchés.

- Raccordements sanitaires

C’est le plombier qui place les divers équipements tels que les éviers, baignoires, toilettes, cabines de douche… Dans le cas d’une installation ou d’une rénovation de salle de bains, il s’occupe bien souvent des finitions comme la pose des joints, la fixation des accessoires et parfois du carrelage également.

- Dépannages des fuites et des bouchons

Polyvalent, un bon plombier a les compétences pour effectuer les réparations indispensables et résoudre les problèmes. En cas de fuite d’eau, mais également de tuyau ou de sanitaires qui se bouchent, il intervient afin de rétablir les fonctionnalités de votre installation et vous évite bien des complications.

Il peut agir de manière préventive afin d’identifier les problèmes éventuels et s’assurer du bon fonctionnement de votre installation sanitaire. Il n’est pas rare non plus qu’il soit équipé d’une caméra endoscopique pour vérifier l’état des canalisations.

- Économies d’eau

Un plombier est généralement un bon conseiller pour choisir les dispositifs qui aident à réduire la consommation d’eau, comme une chasse de WC à double commande reliée à une citerne d’eau de pluie, par exemple, ou la mise de mousseurs sur les robinets et l’installation de pommeaux de douche économique…

Dépannages d’urgence

En cas de fuite ou de canalisation bouchée, une intervention d’urgence s’impose pour éviter un éventuel dégât des eaux et rétablir le confort de la maison. Dans ce cas, le professionnalisme du plombier est souvent fort apprécié.

Cela vaut également pour un chauffe-eau ou un ballon d’eau chaude défectueux, un plombier compétent rétablira l’arrivée d’eau chaude en peu de temps.

Cela dit, il vaut bien mieux faire entretenir ses installations de plomberie et d’eau chaude sanitaire avant que la catastrophe n’arrive. Appeler préventivement votre plombier vous évitera de coûteuses réparations en urgence.