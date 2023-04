Vous êtes plongé dans le noir et vous ne trouvez pas la source du problème ? Découvrez dans quels cas faire appel à un électricien et que faire avec son arrivée pour vous éviter des frais inutiles. Notre partenaire CD Engineering, électricien spécialiste en dépannages électriques , vous donne ses astuces. Dans cet article, nous verrons quels sont les éléments à vérifier avant d’appeler un professionnel et comment bien choisir son électricien.

©cd-engineering.be

Faites le tour de vos installations électriques :

Avant d’appeler un professionnel, apprenez à identifier les éléments importants de votre installation électrique. Peut-être que le problème vient seulement d’un fusible qui a sauté ou fondu. Selon les conseils de la société d’électricité CD Engineering , une panne peut parfois se régler sur un simple coup de téléphone, mais il est important que vous compreniez ce qui cause la panne :

● Panneau électrique : il s’agit du premier élément à aller vérifier, il se trouve souvent dans la cave. C’est le centre de charge dans lequel se trouvent les fusibles et disjoncteurs. Son rôle est d’accueillir le courant électrique et de le redistribuer dans les divers circuits de la maison. Repérez votre tableau et ouvrez-le pour vérifier les installations internes.

● Fusibles : aujourd’hui appelé disjoncteur, ce petit fil d’alliage est une sécurité pour votre circuit électrique car il coupe le courant quand il y a une surcharge ou un court-circuit. Pour les vérifier, il faudra regarder le petit cylindre qui se trouve à l’intérieur du disjoncteur. Si ce dernier est visuellement abîmé alors il faudra le changer. Il est également possible d’utiliser un multimètre pour vérifier qu’il y a, ou non, du courant qui passe dans le fusible. Vous prenez les deux câbles du multimètre et les pointez aux bornes du fusible. S’il émet un son ou affiche 0 alors le disjoncteur fonctionne sinon s’il n’affiche rien ou 1, il faudra le changer.

● Disjoncteur général : comme le fusible, il vous protège d’un accident si votre circuit électrique présente une anomalie. Le disjoncteur général est placé entre le compteur et le tableau électrique.

En cas de panne généralisée, appelez Sibelga :

Si vous constatez une panne généralisée dans votre quartier, il est mieux de faire appel à Sibelga. C’est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel de la capitale. Contactez-les avec leur numéro d’urgence 02 274 40 66 ou signalez la panne sur leur site internet.

logo Sibelga ©Sibelga

Renseignez-vous sur votre électricien

Avant de faire appel à un électricien, faites davantage de recherches pour le choisir correctement. Vérifiez ses qualifications, s’il travaille selon les règles du RGIE (Règlement Général sur les Installations Électriques). Regardez aussi ses années d’expérience, souvent mises en avant sur son site web. Contactez 3 professionnels pour comparer vos demandes de devis et profiter d’une offre intéressante. Enfin, n’oubliez surtout pas de vérifier les avis du professionnel

Comment une panne de courant se crée ?

Une panne de courant peut se créer à cause de facteurs multiples : trop d’appareils branchés, une anomalie dans le circuit, un orage violent et pleins d’autres encore… Mais voici les raisons les plus fréquentes :

● Surtension : cette disjonction se produit quand plusieurs appareils sont allumés en même temps et consomment plus d’énergie que ce que peut distribuer votre tableau électrique. Les plombs sautent rapidement si vous allumez votre four, grille-pain ou sèche-cheveux par exemple. Pour résoudre la panne, vous devez éteindre vos gros appareils que vous n’utilisez pas. Si vous avez trop souvent des problèmes de surtension, vous pouvez demander à un électricien d’augmenter la puissance de votre tableau électrique.

● Sous-tension : vous remarquez vos appareils qui ralentissent voir même s’éteignent, ou votre lumière perd en intensité, c’est donc une sous-tension électrique souvent causé par les intempéries, des travaux pas très loin de chez vous, votre habitat est très isolé ou alors vos appareils demandent beaucoup d’énergie. Plusieurs facteurs peuvent justifier ce type de problème et cette dernière est souvent réparée par un expert car elle est plus difficile à résoudre.

● Foudre : un orage violent peut aussi être la raison de votre panne électrique. Souvent, la foudre touche une ligne électrique et donc l’installation électrique de votre maison est perturbée, des fois c’est le disjoncteur général qui saute.

Demandez à votre électricien un devis par téléphone