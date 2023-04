Trouver rapidement un bon vitrier ? Une start-up peut vous y aider

Trouver un bon vitrier : pas si simple

Pour trouver la perle rare, on peut commencer par obtenir des recommandations auprès de son entourage, pour autant que les personnes auxquelles on s’adresse aient été satisfaites du travail effectué.

Si se lancer dans une recherche en ligne permet de trouver rapidement des vitriers dans sa région, encore faut-il que ce soient des professionnels qualifiés et dignes de confiance. Un petit tour par les avis en ligne laisse parfois dubitatif.

Qui plus est, trouver un vitrier à Bruxelles pour remplacer une vitrine de magasin endommagée ou pour intervenir un weekend ou un jour férié, par exemple, peut s’apparenter à une véritable quête du Graal.

Remplacer une vitre cassée, une nécessité

Pourtant, les situations dans lesquelles un vitrage doit être remplacé sont courantes. Un ballon qui atterrit dans la fenêtre ou tout autre impact d’un objet solide, un cambriolage, une trop grande différence de température sur un vitrage fragilisé… On connait tous quelqu’un qui y a été confronté.

Outre le danger de se blesser en raison du verre brisé, dans ce type de cas, il y a la déperdition de chaleur et la sécurité du bâtiment à gérer. C’est pourquoi l’intervention rapide d’un vitrier peut s’avérer être une nécessité. Et c’est dans ce type d’urgence que l’on se fait souvent arnaquer.

Une plateforme pour trouver un vitrier professionnel

C’est de ce constat qu’est née l’initiative de la plateforme en ligne www.vitrier-david.be, créée par une petite start-up née de la collaboration entre deux jeunes entrepreneurs actifs comme vitrier, pour l’un et comme développeur web, pour l’autre.

Cette plateforme innovante permet de trouver rapidement un vitrier pour un prix fixé directement en ligne en toute transparence.

« Notre association tient du constat que le métier de la vitrerie n’est pas très transparent, et peut mener à des dérives. La plateforme que nous avons mise en place permet une transparence totale au niveau des prix et du délai d’intervention. Grâce à notre organisation, nous sommes disponibles en urgence dans la journée pour toute intervention en vitrerie à Bruxelles et dans toute la Belgique » souligne David, l’un des deux jeunes entrepreneurs qui a donné son nom à la plateforme.

Sur simple demande, il est possible d’y obtenir un devis gratuit en moins de 30 minutes. Le prix et le délai d’intervention sont clairement communiqués en fonction des travaux de vitrerie et de miroiterie à effectuer. De quoi être rassuré en cas de vitrage brisé.