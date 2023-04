Assainissement du sol, de quoi s’agit-il exactement ?

Nous parcourons les principales questions relatives à l’assainissement du sol suite à une fuite d’une citerne à mazout et exposons les faits.

L’enquête préliminaire est-elle approfondie ?

Moins que vous l’imaginez sans doute. Si vous suspectez que votre sol a, en partie, été pollué par une fuite de votre citerne à mazout ou d’une de ses conduites, il est important de faire confirmer cette suspicion par un expert, un technicien agréé pour le contrôle des réservoirs. C’est encore mieux si un expert en assainissement effectue une étude du sol sur base de votre présomption et établit un bref rapport. Une telle étude est en général relativement limitée tant dans sa portée que dans son coût. Hilde Decuyper, experte en assainissement du sol chez A+E Consult, explique : "Il suffit généralement d’un ou deux points de forage près de la citerne avec une analyse des échantillons de sol. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une enquête préliminaire approfondie."

Comment s’effectue généralement un assainissement du sol ?

Ici aussi, vous pouvez partir d’un scénario minimaliste plutôt que d’envisager une version catastrophe.

S’il ressort de l’analyse de laboratoire des échantillons que le sol est effectivement pollué par du mazout, cela n’engendre en général pas de travaux majeurs, assure Hilde. "En cas de pollution limitée, une simple excavation autour de la citerne suffit le plus souvent. Si la contamination se trouve dans la nappe phréatique ou ne peut pas être excavée facilement parce qu’il y a un bâtiment au-dessus, nous comparons alors différentes techniques d’assainissement dans le cadre d’un projet d’assainissement. Nous pouvons, par exemple, pomper et purifier les eaux souterraines contaminées. Une autre solution est d’injecter un produit qui élimine la pollution par une réaction chimique. Il arrive rarement qu’il faille excaver un jardin entier."

Chaque entrepreneur peut-il assainir un sol pollué ?

Non. S’attaquer à un sol pollué par du mazout et l’assainir est une affaire de spécialistes, explique Hilde Decuyper. "Il est important que les travaux d’assainissement soient réalisés sous la supervision d’un expert en assainissement des sols reconnu par le gouvernement régional (DAS, Bruxelles Environnement). Celui-ci travaille avec une entreprise d’assainissement spécialisée, qui évacue le sol contaminé vers un centre de traitement agréé."

Qui va payer ?

Bonne nouvelle : le Fonds Promaz assure un soutien opérationnel et financier lors de tels travaux. Toute personne qui a fait assainir le sol par le passé, peut également encore compter sur une intervention. Le propriétaire doit alors pouvoir présenter les factures des travaux effectués, tout comme une attestation des autorités compétentes, confirmant que les objectifs de l’assainissement du sol ont été atteints.

Est-il important de rentrer une demande rapidement ?

Avant de pouvoir rentrer une demande pour une intervention de Promaz, une étude du sol aura donc dû être effectuée au préalable, mais comme susmentionné, un rapport d’un expert, comme un technicien agréé pour le contrôle des réservoirs, confirmant une suspicion suffisamment sérieuse conviendra tout autant. Ne traînez pas trop, car la période de soumission des demandes chez Promaz ne dure que jusqu’au 28 février 2025. Ensuite, il ne sera plus possible de solliciter une intervention de la part du Fonds Promaz.

Où rentrer une demande ?

Toute personne confrontée à une pollution du sol due à une fuite d’une citerne à mazout, a tout intérêt à rentrer une demande en surfant sur www.promaz.be .

Pour de plus amples informations, contactez Promaz par e-mail via info@promaz.be ou par téléphone au 0800 63 636, du lundi au vendredi, de 9 à 17h.

L’intervention de Promaz s’effectue en vertu des dispositions de l’accord de coopération, tel qu’il est en vigueur a) à la date de la demande, b) sur base de la liste des priorités de Promaz et c) en fonction et à concurrence des moyens financiers disponibles de Promaz (art. 16 de l’accord de coopération).