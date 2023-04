Toujours connecté et rechargé, aussi dans le jardin

Travail ou plaisir ?

Êtes-vous l’heureux propriétaire d’un jardin ou d’une belle terrasse ? Vous aimeriez dès lors évidemment en profiter un maximum. Toutes les raisons sont bonnes. Une fête en plein air avec les voisins. Un barbecue entre amis. Un film en terrasse regardé en famille. Mais quid de l’électricité du projecteur, des lampes de jardin et des haut-parleurs ? L’électricité dans le jardin sera d’ailleurs aussi un must pour des tas d’autres activités : le taille-haie électrique, recharger le vélo, le robot tondeuse, le télétravail… Vous pouvez bien entendu toujours dérouler des rallonges, mais ce n’est pas très pratique. En outre, ce n’est pas esthétique ni entièrement sûr non plus.

Opter pour la sécurité

Croyez-nous, dans le jardin et sur la terrasse, les interrupteurs et prises de courant étanches à l’eau sont LA seule option sûre. L’appareillage électrique Niko Hydro résiste à l’eau, aux intempéries et au vent, et est de surcroît très élégant. La gamme Hydro dépasse d’ailleurs largement les prises de courant et interrupteurs. Avec Niko Hydro, vous amenez facilement tout le confort électrique de votre salon à l’extérieur. Des ports pour les enceintes, un chargeur USB, une connexion Internet ou TV… Eh oui, il existe aussi une prise de courant spéciale pour recharger rapidement et en toute sécurité votre e-bike.

Résistants à l’eau et à aux intempéries

L’un des avantages de la gamme Niko Hydro est que les interrupteurs et les prises sont étanches aux projections d’eau. Cela signifie qu’ils peuvent rester à l’extérieur par tous les temps et qu’ils résisteront à une violente averse et même à l’eau émanant du tuyau d’arrosage, s’ils devaient être aspergés par mégarde.

Même sans mur

Vous ne devez d’ailleurs pas nécessairement installer ces interrupteurs et prises sur un muret. Pas de mur à proximité ? Vous pouvez fonctionner avec les bornes de jardin épurées de Niko, disponibles tout comme pour les interrupteurs et les prises de courant en gris neutre, noir jais ou blanc simple. Chaque borne de jardin peut accueillir jusqu’à trois fonctions Niko Hydro différentes, comme des interrupteurs, des prises de courant, des connexions de données, des chargeurs USB ou un interrupteur à clé. Les bornes se fixent facilement dans le gazon à l’aide d’une broche de terre ou à votre terrasse ou allée avec un socle. Égayer votre vie en plein air n’a encore jamais été aussi simple.

