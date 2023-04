La hausse des taux sur les crédits immobiliers entraîne une baisse des crédits de 36 % !

”Ces taux d’affiche ne sont que le point de départ de la discussion. Au final, personne ne signe à un tel taux. Il faut aussi distinguer le taux d’affiche du taux conditionnel. Certaines banques ne communiquent d’ailleurs que sur le taux conditionnel, c’est-à-dire prenant déjà en compte au minimum 3 conditions”, indique Valery Halloy, porte-parole de BNP Paribas Fortis.

Parmi ces conditions figurent généralement l’assurance solde restant dû, l’assurance habitation et un produit complémentaire. “Pour faire baisser le taux d’affiche, de nombreuses conditions peuvent entrer en compte. Outre ces produits d’assurance, la performance énergétique du bien peut octroyer une réduction de 0,10 %, mais l’historique du client, le montant de l’apport propre et d’autres éléments peuvent aussi peser dans la balance.”

Au final, indique l’Union professionnelle du crédit sur base des chiffres publiés par la Banque Nationale de Belgique, les taux oscillaient en février entre, en moyenne, 4,31 % pour les crédits assortis d’une période initiale de fixité de 1 à 5 ans et à 3,11 % pour les crédits assortis d’une période de fixité du taux de plus de 10 ans.

On reste cependant bien loin des taux à 1 % que l’on a connu pendant plusieurs années. “Mais ces taux-là étaient historiquement et exceptionnellement bas”, reprend Valery Halloy. “Pendant 10 ans, le marché du crédit immobilier a été particulièrement intéressant pour l’emprunteur. Mais si l’on remonte un peu plus loin dans le temps, on se rend compte que les taux oscillaient entre 5 et 7 %. Où est la normalité entre ces deux périodes ? Je n’en sais rien, mais il faut analyser le marché avec ces perspectives historiques.”

Cette hausse importante des taux n’est cependant pas sans impact sur le marché. Au premier trimestre, un peu plus de 43 000 contrats de crédit hypothécaire ont été conclus pour un montant de plus de 7 milliards d’euros. Ceci représente une diminution du nombre de contrats de crédits octroyés de plus de 36 % par rapport au premier trimestre de l’an dernier. Concernant le montant des crédits octroyés, on note également une diminution de 36 % par rapport à l’an dernier, selon les statistiques de l’Union professionnelle du Crédit (UPC). “La baisse de la demande de crédit s’est poursuivie au premier trimestre de cette année et il est donc probable qu’elle entraînera également une baisse des crédits au deuxième trimestre de cette année”, déclare Ivo Van Bulck, secrétaire général de l’UPC.

Pour tenter de contrer cette hausse des taux, BNP Paribas Fortis a réfléchi à l’allongement de la durée du crédit. “Nous avons décidé de faciliter l’octroi de crédits sur plus de 25 ans, pour atteindre un maximum de 30 ans. Car pour les jeunes et les personnes qui ont des revenus plus modestes, l’accès à la propriété est de moins en moins aisé. Une hausse des taux de 1 % se répercute sur une baisse de la capacité d’emprunt de 10 % ou un apport en fonds propres de 10 % supplémentaires. L’allongement du crédit permet d’intégrer les coûts de rénovation ou d’opter pour un logement moins énergivore. Le PEB joue aujourd’hui un rôle important dans l’achat car la pression des objectifs à l’horizon 2050 est bien réelle. En Flandre, par exemple, l’acquéreur n’a que 5 ans pour rénover son bâtiment et atteindre un niveau de performance D au minimum. Bruxelles a fixé l’objectif au PEB C d'ici 2050. Tout cela pèse aussi sur le marché immobilier, mais pas forcément en défaveur de l’acheteur. Il a aujourd’hui la main après des années de frénésie durant lesquelles les biens se vendaient à peine l’annonce publiée, parfois même sans visite ! Les prix n’ont cessé de s’envoler, mais aujourd’hui on assiste à une stabilisation et un retour du pouvoir de négociation, du moins pour les biens flanqués d’un mauvais PEB.”

Les acheteurs ne s’attendent par ailleurs pas à voir les taux baisser à court ou moyen terme. “Cela se traduit assez nettement dans le choix de la formule de crédit. Les emprunteurs optent toujours massivement pour le taux fixe (85 %) plutôt qu’une formule variable (15 %). Ils craignent en effet que la remontée des taux se poursuive encore pendant un petit temps”, conclut Valery Halloy.