Le secteur de la construction sous pression: 7 candidats bâtisseurs sur 10 doivent reporter leur projet

Après avoir vu les prix des matériaux flamber durant de nombreux mois, on assiste actuellement à une stabilisation, mais 6 entreprises de construction et d'installation sur 10 confirment que pour compenser une hausse estimée à 35% durant la pandémie, ils l'on répercutée à hauteur de 25% sur leur facture. Cependant, à peine la moitié des entreprises de construction facturent cette augmentation des prix. Maintenant que les crédits hypothécaires sont plus onéreux, ces deux éléments ont un impact très négatif pour le candidat-construction ou rénovateur. L’enquête conjoncturelle d’Embuild, à laquelle 200 entreprises ont participé, montre que les constructeurs de logements et les entreprises actives dans la rénovation pour particuliers sont particulièrement en difficulté. 8 entreprises de construction et d'installation sur 10 remarquent que les clients réduisent leurs ambitions en matière de construction ou de rénovation, et 7 entreprises de construction sur 10 constatent que les clients reportent même leur projet.

"Dans l’ensemble, l’activité de construction s’est légèrement améliorée au premier trimestre 2023. Les carnets de commandes ont légèrement augmenté, les entreprises de construction et d'installation sont moins sujettes aux problèmes de liquidité et le nombre de retards de paiement a également diminué. Par contre, la réduction et le report des projets de logements pèsent lourdement sur les entreprises actives dans la construction et la rénovation de logements. En outre, la moitié de ces entreprises de construction et d'installation enregistrent également une baisse des commandes. Le ralentissement de la construction de logements devrait donc se poursuivre pendant un certain temps, malheureusement", indique Niko Demeester, CEO d'Embuild. Par ailleurs, la rentabilité de l'ensemble du secteur de la construction et de l'installation reste sous pression.

"Cependant, la construction et la rénovation de logements doivent être accélérées pour que les logements restent abordables et qu'ils soient neutres sur le plan énergétique", explique Niko Demeester. "En effet, notre parc de logements est gravement obsolète ; nous avons donc besoin de rénovations approfondies et de nouveaux logements durables. D'ici à 2050, tous les logements doivent être neutres sur le plan énergétique. Ce n’est possible qu’avec le soutien nécessaire des pouvoirs publics et des institutions financières". Raison pour laquelle Embuild estime que la TVA de 6 % sur la rénovation et les démolitions-reconstructions doit absolument être maintenue, tout comme les primes régionales pour rendre notre parc de logements plus durable. Enfin, la fédération de la construction préconise d'inclure les effets retour des efforts énergétiques dans la capacité de prêt des banques.