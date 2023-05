Dans de nombreuses villes belges, où le coût de la vie est généralement élevé, les dépenses de loyer peuvent absorber une part substantielle du revenu mensuel d'une personne. Avec un prix médian de 765€ pour le loyer d'un studio, Bruxelles est la grande ville européenne la plus abordable. Pour donner un exemple à l'échelle européenne, louer un studio à Bruxelles est 2,5 fois moins cher que louer un studio à Amsterdam.

À lire aussi

Le marché de la location présente de grandes disparités sur le territoire national belge. Entre Liège et Bruxelles, le loyer d'un studio peut ainsi aller du simple au double. En avril 2023, Bruxelles est la ville belge avec les loyers les plus élevés: 948,8€ en moyenne pour un studio. Le prix moyen pour la location d'un studio dépasse la barre des 800 € dans 3 autres villes: Gand (841€), Anvers (819€) ou Louvain (814,1€). De l'autre côté, Liège (590€), Charleroi (625€) et Bruges (638,3€) sont les 3 villes belges où les loyers moyens sont les plus faibles à date.

Le top 10

1. Bruxelles (948,8€)

2. Gand (841€)

3. Anvers (819€)

4. Louvain (814,1€)

5. Malines (740€)

6. Ostende (670€)

7. Namur (750€)

8. Bruges (638,3€)

9. Charleroi (625€)

10. Liège (590€)