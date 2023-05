La ruée sur les biens immobiliers à la Côte, c'est fini!

"Après plusieurs années d’activité soutenue et de hausses de prix, la ruée sur les biens immobiliers de la Côte semble pour l’instant dernière nous. Avec la pandémie de coronavirus, le marché a connu un énorme pic, suivi d’un refroidissement en 2022. Et ce refroidissement se poursuit en 2023, avec une baisse des transactions de 14 % au cours des trois premiers mois de l’année, par rapport à la même période en 2022. Cette diminution concerne principalement les appartements anciens qui n'ont pas été rénovés", indique le notaire Bart van Opstal, porte-parole de Notaire.be.

En 2022, il fallait débourser en moyenne 295.124 euros pour un appartement à la Côte. Ce prix est stable par rapport à 2021 (-0,7 %) alors qu’il a toujours progressé ces cinq dernières années.

En 2022, les acheteurs ont payé en moyenne 2.166 euros en moins pour un appartement par rapport à 2021. En 2022, ils avaient dû débourser 13.000 euros de plus qu'en 2020. À titre de comparaison, le prix d’un appartement à la Côte était 10,4 % plus élevé que dans le reste de la Flandre. Au cours de la période 2018-2022, le prix d'un appartement à la Côte a augmenté de 15,6 %.

En moyenne, un appartement situé sur la digue se vend plus cher (+17,8 %) qu'un autre appartement sur la Côte. Les acheteurs ont donc dû débourser en moyenne 52.456 euros de plus pour un appartement sur la digue en 2022. Sur la période 2018-2022, le prix d'un appartement sur la digue a augmenté de 10% (+ 23.949 euros).

En 2022, les prix moyens d'un appartement sur la digue ont le plus baissé (-6,1 %) sur la Côte Est. Cette partie du littoral avait connu une forte hausse de prix en 2021 (+19 %). Les baisses sont plus limitées sur les côtes centrale et occidentale (respectivement -2,8 % et -0,7 %).

On observe aussi un ralentissement dans la vente des appartements neufs. En 2022, la part de marché des appartements neufs représentait 14,5 %, soit le pourcentage le plus faible de ces cinq dernières années. Un acheteur a déboursé en moyenne 382.015 euros pour un appartement neuf (+1,8 % par rapport à 2021) et 302.623 euros pour un appartement existant (-1 % par rapport à 2021). "Lors de la ruée sur les biens immobiliers de la Côte, davantage de biens neufs ont été vendus. Par conséquent, l'offre s'est réduite plus rapidement que prévu. À cela s’ajoute la baisse de la demande pour ce type de biens en 2022", conclut Bart van Opstal.