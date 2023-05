Un balcon ou une terrasse dans un appartement? Voici le véritable impact sur le prix du bien

En dehors de sa situation géographique, deux critères sont à prendre en compte pour mesurer l’effet d’un extérieur sur le prix d’un appartement : la surface de la terrasse ou du balcon et l’étage de l’appartement, indique Immoweb, qui vient de boucler une étude sur l’impact de la présence d’un extérieur sur le prix de vente des appartements. “Sans surprise, plus la taille de l’espace est grande, plus le prix du bien grimpe, allant jusqu’à +20,1 % pour les extérieurs de plus de 50 m²."

Une terrasse au rez-de-chaussée est aussi très prisée, faisant grimper le prix du logement de 5 %. Mieux encore, le dernier étage fait grimper les prix de 9 %, ces espaces étant synonyme de calme, luxe et luminosité. Les étages intermédiaires sont moins prisés, surtout du premier au troisième, avec un impact de 4,1 % sur le prix, tandis qu’ils grimpent de 5,6 % à partir du quatrième. En comparaison, à partir du 4e étage, la terrasse apporte une valeur de +5,6 %. Autre élément frappant : l’impact d’une terrasse ou d’un balcon est presque deux fois plus élevé au dernier étage (+9 %) qu’aux autres étages de l’immeuble. Posséder une terrasse ou un balcon au dernier étage de son immeuble est synonyme de calme, luxe et luminosité.

En dehors de l’étage et de la surface de la terrasse, la situation géographique influe aussi. C’est à Ostende que l’impact sur le prix du bien est le plus important (+ 9,3 %). Namur (8,4 %) et Liège (7,4 %) complètent le podium. Viennent ensuite Malines (6,1 %), Charleroi (5,6 %) et Louvain (5,3 %). Dans notre capitale, l’impact est de 4,4 %, tout comme à Anvers, Bruges et Hasselt. Enfin c’est à Gand (+3 %) et Mons (+2,3 %) que l’incidence est la moins forte. Ainsi, une terrasse à la côte, comme à Ostende, fait grimper deux fois plus le prix d’un appartement que si elle était située à Bruxelles : +9,3 % à Ostende contre +4,4 % à Bruxelles. “À première vue, l’impact sur le prix dans la capitale (+4,4 %) pourrait sembler plus faible du fait d’être exprimé en pourcentage du prix au m². Celui-ci est en réalité plus important en valeur absolue à Bruxelles que dans certaines autres villes. À titre d’exemple, un appartement de 95 m² avec un extérieur vendu à 325 000 € à Bruxelles s’échange 13 700 € de plus en moyenne (3 425 €/m²), contre 8 800 € supplémentaires à Charleroi (1 750 €/m²)", conclut Jonathan Frisch, économiste immobilier chez Immoweb.