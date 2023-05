De plus en plus de “maisons à un million” vendues en Belgique, surtout en Flandre

À lire aussi

L’intérêt accru des Belges fortunés est en lien avec la chute des prix de l’énergie. “Pendant longtemps, les gros revenus se sont sentis en insécurité par les prix de l’énergie. Mais avec la baisse qui a commencé en automne, ils ont été motivés à acheter”, explique Bart Van Delm, directeur général de Hillewaere Real Estate.

Les taux d’intérêt élevés et l’inflation n’ont apparemment pas influencé les décisions d’achat. “Avec la vente de leur maison, ils gagnent une belle somme d’argent et disposent donc presque immédiatement du capital nécessaire”, explique Kristoff Herrijgers, directeur commercial de Hillewaere.

Cette année, les prix de l’immobilier sont relativement stables, mais l’année dernière, ils ont augmenté de 6,8 %. Par conséquent, davantage de maisons et d’appartements ont été classés dans la catégorie des “maisons à un million” par rapport à l’année précédente.

Les étrangers sont également intéressés par l’immobilier belge. Depuis longtemps, des familles néerlandaises s’installent dans le nord de la province d’Anvers pour profiter des conditions fiscales favorables. En effet, il n’y a pas d’impôt sur la fortune en Belgique et il est plus facile de faire des donations dans notre pays. Après l’annonce par le gouvernement néerlandais d’une augmentation de l’impôt sur la fortune, il est probable que davantage de Néerlandais s’installeront dans notre pays.

La Belgique reste aussi populaire auprès des expatriés. En général, ils vivent et travaillent à Bruxelles, mais aussi de plus en plus en Flandre. “La Belgique est intéressante pour sa position centrale en Europe. De plus, elle offre un rapport qualité-prix exceptionnel par rapport aux pays voisins”, explique M. Van Delm. Pour le prix d’un petit appartement à Paris, vous pouvez acheter un luxueux penthouse dans la banlieue de Bruxelles ou d’Anvers. “Pour le travailleur ordinaire, la comparaison est inutile, mais pour les hommes d’affaires étrangers qui voyagent beaucoup, c’est tout le contraire”, ajoute-t-il.