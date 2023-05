Immobilier: une nouvelle formule débarque en Belgique, voici la location avec option d'achat !

A peine un quart des ménages belges ont encore accès au crédit pour financer une habitation d'un coût de 295 000 €

Selon une étude du groupe de réflexion indépendant Intinera, à peine un quart des ménages belges ont encore accès au crédit pour financer une habitation d'un coût de 295 000 € alors qu'ils étaient encore 32% à être capables d'acheter un tel bien sans apport propre, il y a quelques années.

Les prix élevés de l'énergie pèsent aussi sur le marché immobilier. Ainsi, une étude récente de BNP Paribas Fortis révèle que le coût énergétique annuel d’une habitation ayant le meilleur label PEB (489 €) est en moyenne inférieur de plus de 5.000 euros à celui d’une habitation ayant le plus mauvais label (5.871 €). Mais encore faut-il avoir les moyens d'acheter une habitation portant le label PEB A (84 000 € plus chère que celui d'une habitation ayant le pire PEB). C'est donc un apport personnel plus conséquent qui est requis, sachant que le montant en fonds propres dont doivent disposer les acheteurs équivaut à environ 20% de la valeur du bien.

Une formule hybride pour en finir avec les loyers "à fonds perdus" ?

S'offrir le logement de ses rêves est donc de plus en plus compliqué. HappyNest, solution développée par Matexi et BNP Paribas Fortis offre de nouvelles opportunités à ceux qui ne disposent pas encore de suffisamment de fonds propres. En effet, avec HappyNest, le candidat acheteur va d'abord louer l'habitation durant 4 ans, et se voit ensuit offrir la possibilité (sans obligation) d'acheter le bien qu'il loue. L'avantage principal de la formule est que les loyers versés ne sont pas totalement perdus puisque la moitié des sommes payées seront déduites du prix d'achat. De la sorte, l'acheteur doit disposer de moins de fonds propres et a plus facilement accès à la propriété. Cerise sur le gâteau, HappyNest ne propose que des logements neufs et écoénergétiques.

"Une habitation de qualité dans un quartier agréable est un besoin de base sur lequel nous misons depuis des décennies en tant qu’entreprise familiale. Mais rendre abordable l'achat d'une habitation, compte tenu des prix de l'immobilier et de l'énergie, est aujourd'hui un véritable défi social", indique Olivier Lambrecht, CEO de Matexi. "HappyNest, une alternative innovante à l’acquisition immédiate d’une nouvelle habitation durable, répond à cette demande. En tant que leader du marché, nous sommes heureux de collaborer avec la plus grande banque de Belgique pour contribuer à l’échelle nationale à proposer des logements abordables."

Le prix d’achat est fixé au début du contrat de location. Le candidat acheteur choisit lui-même auprès de quelle banque il contracte un crédit hypothécaire. Si le locataire décide de ne pas acheter l’habitation, il peut choisir de continuer à la louer ou de la quitter.

"Je suis ravi que BNP Paribas Fortis collabore à HappyNest, une initiative qui soutient l’achat et la transition vers l’immobilier durable", poursuit Laurent Loncke, General Manager Retail Banking chez BNP Paribas Fortis. "Nous voulons permettre à nos clients d'évoluer tout au long de leur vie, et l’acquisition d’une habitation représente pour beaucoup de personnes une étape importante. Grâce à la collaboration avec le développeur de quartier expérimenté Matexi, nous pouvons rendre le marché du logement durable plus accessible à un public plus large."

Où cette nouvelle formule sera-t-elle accessible ? La Flandre d'abord, le reste du pays ensuite

Au début, la formule HappyNest sera proposée pour des habitations à Deurne, Geel, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Machelen et Vilvorde. Matexi construisant des logements dans toute la Belgique, la formule sera disponible à terme partout dans le pays. "Notre mission chez HappyNest est d’offrir à un plus large public la possibilité de réaliser son rêve en acquérant sa propre habitation. Notre credo ? Des habitations vertes économes en énergie pour un impact positif sur l’évolution du marché immobilier belge. Dès le lancement, nous disposons d’un vaste portefeuille d’habitations en location-vente. Nous prévoyons une expansion rapide au niveau national pour répondre à la demande", conclut Erik Neven, General Manager de HappyNest.