Du changement pour le statut d’agent immobilier: ils devront désormais… respecter leurs sanctions

Et pour faire face à l’évolution naturelle du métier, face aux nouvelles technologies notamment, mais aussi aux dérives, le gouvernement fédéral a validé ce vendredi une modification de la loi du 11 février 2013, organisant la profession d’agent immobilier.

Le premier changement concerne l’accès à la profession. “Ce projet a tout d’abord pour objectif d’assouplir et de clarifier les conditions d’exercice de la profession d’agent immobilier par une personne morale, lit-on dans le projet de loi. Comme la personne morale est assimilée à une personne physique, elle doit pouvoir répondre aux mêmes garanties de compétence et de respect de la déontologie, y inclus l’indépendance, vis-à-vis des consommateurs et des destinataires de services. Avant l’instauration de la réglementation, on constatait certaines dérives commises, certes par un nombre restreint de professionnels, mais dont les agissements pouvaient provoquer des dommages importants pour les clients et nuire à l’image de la profession.”

Bientôt, quelques aménagements viendront assouplir la charge administrative qui repose sur une personne morale, mais aussi sa place dans l’organe de gestion de l’agence immobilière dans laquelle il exerce. Aussi, les agents sous le coup d’une sanction seront désormais obligés de la respecter. “Toujours dans l’idée d’assurer le respect de la déontologie par les professionnels, il est désormais explicitement prévu qu’une personne radiée ou suspendue ne peut pas non plus exercer la profession dans les liens d’un contrat de travail (ci-après “travailleur”) pendant la durée de sa sanction. Il convient en effet d’éviter qu’un agent immobilier radié ou suspendu continue à exercer les activités comme travailleur sous la supervision d’un indépendant qui peut être dans ce cas un homme de paille. […] Une autre nouveauté prévue est la possibilité d’être inscrit sur base de l’expérience professionnelle. Les compétences spécifiques et les bons comportements professionnels s’acquièrent via le titre de formation, mais surtout au cours du stage qui permet d’obtenir la maturité professionnelle nécessaire à l’exercice de la profession”, apprend-on.