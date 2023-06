Combien faut-il gagner au minimum pour devenir propriétaire en Belgique ? (CARTES)

L’étude a été réalisée à partir des données de prix au mètre carré relevées au mois de mai sur le site Immoweb pour des appartements dans l’ancien. Le calcul, qui se base sur l’hypothèse d’un crédit hypothécaire souscrit en Belgique à un taux d’intérêt fixe de 3,30 %, sur une durée totale de 25 ans et avec un taux d’endettement de 33 % du revenu net disponible, a été réalisé sur l’ensemble de la Belgique et les résultats sont présentés pour chaque province du pays et toutes les communes de Bruxelles.

Un revenu de 6 415 euros minimum en Flandre occidentale

Ainsi, c’est en Flandre occidentale qu’il faut gagner le plus pour devenir propriétaire d’un appartement de 50 m², avec un revenu minimum requis de 6 415 euros bruts mensuels ! C’est 2,7 fois plus que dans le Hainaut, la province de Belgique où réaliser l’acquisition d’un bien de 50 m² nécessite le salaire mensuel brut le moins élevé du pays : 2381 euros suffisent.

Après la Flandre occidentale, c’est à Bruxelles (5871 euros), dans le Brabant flamand (5104 euros) puis dans le Brabant wallon (4982 euros) qu’il faut le mieux gagner sa vie pour pouvoir s’offrir un tel appartement. On passe enfin en dessous de la barre des 5000 euros de revenus pour le Brabant wallon.

Ensuite, on trouve les provinces d’Anvers (4168 euros), de Flandre orientale (4155 euros), de Namur (3649 euros), du Limbourg (3618 euros), puis du Luxembourg (3551 euros), juste devant le Hainaut.

Et plus précisément, à Bruxelles ?

Dans la capitale, sans surprise, il existe de très grandes disparités entre les communes. Ixelles est la commune la plus chère, avec un salaire (ou revenus communs) de 7 929 euros brut mensuels nécessaire pour pouvoir acquérir un appartement de 50 m² dans l’ancien. Woluwe-Saint-Pierre (7493 euros) et Uccle (7302 euros) complètent le trio de tête, suivies par Etterbeek (7110 euros) et Watermael-Boitsfort (7020 euros), avec des revenus nécessaires toujours supérieurs à 7000 euros.

À Auderghem, le salaire brut moyen minimum pour acquérir un bien similaire est de 6991 euros, contre 6851 euros à Woluwe-Saint-Lambert, 6737 euros à Saint-Gilles et 6145 euros à Bruxelles-Ville.

On passe ensuite sous la barre des 6000 euros à Forest (5555 euros), Evere (5216 euros), Schaerbeek (5238 euros) et Saint-Josse-ten-Noode (5015 euros).

Enfin, c’est à Molenbeek-Saint-Jean que les achats immobiliers sont les plus accessibles, avec un salaire mensuel brut nécessaire de 3942 euros. Les communes les plus abordables sont ensuite Koekelberg (4030 euros), Anderlecht (4117 euros), Berchem-Sainte-Agathe (4195 euros), Ganshoren (4288 euros) et Jette (4411 euros), avec des revenus bruts mensuels requis inférieurs à 4500 euros. Pour un logement de 50 m², rappelons-le.