Le prix des appartements à la mer explose : une vue sur mer, c’est 30% plus cher !

Ainsi, un appartement situé juste à côté de la mer peut coûter jusqu’à 30 % de plus qu’un appartement qui se trouve à plus de 10 minutes de marche de la mer. Avec une distance de marche entre 1 à 5 minutes, la valeur d’un appartement augmente de 10,8 %. Cet effet diminue à 1,6 % lorsque l’appartement se trouve à une distance de 5 à 10 minutes de marche de la plage.

Ralentissement dans la hausse des prix

Au cours des trois dernières années, les appartements situés le long de la côte ont connu une augmentation de 17,6 %, portant le prix moyen à 3 984 €/m². En comparaison, le prix moyen d’un appartement dans l’ensemble du pays a augmenté de 12,5 %, ce qui représente une différence de 5,1 % sur la même période. Ainsi, les appartements côtiers ont pris davantage de valeur que les appartements en général. Actuellement, le prix moyen d’un appartement dans le pays s’élève à 3 006 €/m², soit près de 1 000 € de moins que celui d’un appartement en bord de mer.

C’est à Knokke-Heist et La Panne que les prix ont le plus augmenté ces trois dernières années, pour atteindre respectivement 6506 € (+30,7 %) et 3627 € (+23,4 %) du mètre carré. Derrière Knokke-Heist, c’est Nieuport qui rafle la deuxième place des communes côtières les plus chères (4 654 €/m²), suivie de près par Coxyde (4 263 €/m²).

De l’autre côté de la frontière, on retrouve aussi quelques opportunités intéressantes. À Bray-Dunes, en France, à la frontière avec La Panne, le prix moyen par m² est de 3 372 €. Cela représente une décote de 300 € par rapport au prix par m² à La Panne (3 627 €/m²). Les prix sont également moins élevés à Zuydcoote (3 580 €/m²) et à Leffrinckoucke (2 719 €/m²), qui sont légèrement plus éloignés.