Crise ou pas, il y a toujours plus de multipropriétaires : 1,19 million de Belges ont une seconde résidence !

"L'an dernier, plus d'un crédit hypothécaire sur trois (38%) accordé par BNP Paribas Fortis était destiné à financer l'achat d'une seconde résidence", indique la banque, leader sur le marché du crédit hypothécaire. "Ce ratio est le même qu'il y a un an, sachant que le nombre de dossiers concernant les résidences secondaires a diminué de 9%. Au cours de la période 2018)2022, le nombre de dossiers a cependant augmenté de plus de 7%, ce qui indique que les secondes résidences restent considérées comme un investissement intéressant. Cette baisse est cependant à mettre en perspective avec l'explosion des acquisitions post-Covid (+35% en 2021). On assiste donc à un effet rattrapage. La hausse des taux explique peut-être aussi ce léger ralentissement, tout comme l'augmentation des droits d'enregistrement sur les achats de résidences secondaires en Flandre", détaille Valéry Halloy, porte-parole de BNP Paribas Fortis.

Les prix de l'immobilier ont fortement augmenté ces dernières années, avant un ralentissement depuis janvier dernier. Cela se ressent également dans le montant emprunté pour financer l'achat d'une seconde résidence. "En 2022, il se montait à 236 700 €, ce qui représente une hausse de 7% en un an et de 19% par rapport à 2018. Ce montant correspond au montant moyen emprunté chez BNP Paribas Fortis (235 000 €) pour l'achat d'un bien."

Lorsqu'on évoque les résidences secondaires, on songe immédiatement à l'Espagne et au sud de la France, avec leurs villas équipés d'une piscine. Pourtant, dans les faits, le Belge privilégie l'achat dans notre pays. "Comme les années précédentes, 9 crédits sur 10 (93%) accordés en 2022 pour financer une seconde résidence étaient destinés à un achat en Belgique: 26% pour un appartement et 68% pour une maison.

Que ce soit à la Côte ou dans les Ardennes, les propriétaires d'une seconde résidence voient avant tout cet achat comme un investissement plutôt qu'un lieu de villégiature personnel. En effet, pas moins de 65% des nouveaux crédits accordés en 2022 pour l'achat d'une seconde résidence en Belgique concernaient des biens destinés à être loués. "La tendance à la hausse des secondes résidences acquises en vue de les louer en Belgique est évidente depuis plusieurs années."

Les Ardennes ont représenté 4% des crédits accordés pour l'achat d'une seconde résidence en Belgique, une remarquable hausse de 95% par rapport à 2020. "À l'instar de l'année précédente, la majorité des crédits accordés en 2022 (81%) étaient destinés au financement d'une maison. Nous avons remarqué une répartition équilibrée entre les secondes résidences destinées à la location (53%) et celles destinées à un usage privé." Quant aux destinations préférées dans les Ardennes, Bastogne arrive en tête (12%), devant Verviers (4%) et Vielsalm (3,5%).

Sur la Côte belge, six nouvelles résidences secondaires sur dix étaient destinées à un usage personnel. "Le nombre de crédits pour une seconde résidence sur le littoral a baissé d'un tiers par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7% du total en Belgique. Les clients de BNP Paribas Fortis ont opté aussi souvent pour une maison (46%) que pour un appartement (47%). Les stations balnéaires préférées sont Ostende (18%), Knokke-Heist (17%) et Bruges (8%)."

Les villes universitaires sont également très prisées, 6 à 8 nouveaux crédits sur 10 pour des résidences secondaires étant destinés à la location. C'est le cas pour 78% des crédits à Louvain-la-Neuve, 76% à Bruxelles, 75% à Mons, 70% à Gand et 67% à Louvain. "On constate qu'à Côté des grandes zones touristiques comme les Ardennes ou la Côte, les grandes villes ont aussi la cote, ce qui peut laisser penser que c'est alors de l'investissement pur et non un achat destiné à y passer ses propres vacances", ajoute Valéry Halloy.