“Dans certaines régions, les loyers espagnols ne sont plus très éloignés des loyers belges” : tout bénèf pour les propriétaires…

Tout comme en Belgique, la hausse des taux d'intérêts sur les crédits immobiliers contraints de nombreux Espagnols à reporter leur projet d'achat. Ils doivent alors louer un bien, dont le prix des loyers a augmenté de 8 à 10% en l'espace d'un an. Tout profit pour les propriétaires, qui y voient alors une opportunité de rentabiliser leur investissement qui s'avère parfois plus intéressante que la location saisonnière. "Aujourd’hui, les loyers espagnols ne sont plus très éloignés des loyers belges dans les régions à forte demande. Pour certains propriétaires de résidences secondaires, cela peut valoir la peine de louer leur bien sur une longue période plutôt qu’en location saisonnière", déclare Jonathan Buchet, CEO Belgium de Zapinvest. "Par exemple, pour les nouveaux acquéreurs qui recherchent un rendement locatif le temps de rembourser leur prêt hypothécaire. Ou pour les propriétaires qui n’ont plus le temps de profiter suffisamment de leur résidence secondaire. Ou encore, pour ceux qui acquièrent un bien dans une localité qui a suspendu la délivrance de nouvelles licences touristiques, empêchant donc la location saisonnière du bien jusqu’à la fin de la période de gel."

Toutefois, si la location à bail résidentiel peut s'avérer intéressante (revenus réguliers, moins de charge d'agence ou de frais de nettoyage,...), elle comporte aussi ses inconvénients. A commencer par la durée du bail initial (minimum 5 ans) qui empêche le propriétaire de profiter de son bien. Pour y mettre fin, il faudra le signifier au locataire 4 mois avant l'échéance. Dans le cas contraire, le bail est prolongé automatiquement pour une durée de maximum 3 ans.