Plus verte, plus petite, sans voiture à l’horizon mais pas moins confortable : la maison dans laquelle les Belges vont vivre demain va bien changer

1. Les Belges investissent dans des biens durables

La crise énergétique est sur sa fin, mais elle aura laissé des traces dans l’esprit des Belges. Les prix de l’énergie, eux, ne reviendront certainement pas aux tarifs de 2020 ou 2021. Il faut donc repenser son futur projet. “Nous sommes aujourd’hui prêts à payer plus pour des logements à haut rendement ainsi que pour des équipements durables tels que des panneaux et chauffe-eau solaires et des pompes à chaleur. Les systèmes de compteur intelligent permettant de surveiller la consommation et de mieux la répartir sont également de plus en plus populaires. Ce réflexe durable s’observe aussi pour la gestion de l’eau : afin de se prémunir de la sécheresse, davantage de personnes demandent une citerne d’eau de pluie plus grande. La récupération et l’utilisation maximales de l’eau de pluie revêtent également davantage d’importance pour les résidents d’immeubles à appartements.”

2. Des logements plus petits et bien organisés

Qui dit hausse du prix des maisons depuis quelques années et hausse des taux d’intérêt dit de facto une diminution du budget des candidats constructeurs. Les projets sont donc plus modestes mais pratiques. “Nous allons vivre de manière plus compacte et donc à une échelle plus petite, chaque centimètre carré doit dès lors être exploité efficacement. Cela signifie que le grenier sera systématiquement aménagé en chambre supplémentaire ou espace de travail. Par ailleurs, nous ne verrons plus souvent de cuisine séparée : l’îlot est la norme aujourd’hui. Dans cette habitation compacte, le Belge souhaite toutefois profiter d’une abondance de lumière naturelle. Il prévoit donc de la place pour de grandes baies vitrées et des puits de lumière au plafond.”

3. Toujours plus de confort

Dans toutes les pièces, les modes évoluent mais aussi les matériaux. Mais avant tout, le confort est un élément essentiel. “Malgré une gestion plus réfléchie de la surface habitable restreinte, le confort et la facilité d’utilisation continuent d’être des fils rouges essentiels. Le Belge préfère ainsi un parquet en vinyle au stratifié ou au parquet traditionnel, car son entretien est plus aisé. Le confort prime aussi dans la salle de bains : le Belge préfère une grande douche à l’italienne plutôt qu’un modèle avec une porte. La douche a par ailleurs détrôné la baignoire, considérée désormais comme un complément éventuel à celle-ci.”

4. La voiture exclue des nouveaux quartiers

Faire des économies d’énergie, c’est économiser de l’argent. Mais pour beaucoup de famille, l’essentiel est aussi de réduire son empreinte. Et cela va plus loin que la maison, selon Matexi. “Quand on examine le type de quartier dans lequel le Belge souhaite vivre, on s’aperçoit que la durabilité occupe à ce niveau aussi une place de plus en plus importante. Le Belge privilégie des quartiers verts à circulation restreinte avec des aires de stationnement en périphérie du quartier ou en sous-sol pour faire disparaître les voitures de la vue. Il est cependant crucial que les infrastructures essentielles – telles que les magasins de proximité, les gares ou les arrêts de bus – soient facilement accessibles à pied ou à vélo.”