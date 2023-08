En faites-vous partie ? Des milliers de locataires ignorent qu’ils ont droit à une réduction du précompte immobilier, à déduire de leur loyer !

Les avertissements extrait de rôle pour le précompte immobilier pleuvent dans les boîtes aux lettres des propriétaires. Et la note est pour le moins salée, avec des augmentations pouvant atteindre 30% suivant les communes. Les locataires s'en soucient peu et, pourtant, c'est un tort. En effet, ils peuvent aussi bénéficier d'une réduction du précompte immobilier. A certaines conditions, cependant. La réduction peut être octroyée si vous avez au minimum deux enfants à charge dans votre ménage (s'ils bénéficient d'allocations familiales). Si vous avez une personne en lien avec votre famille qui est à charge de votre ménage, vous pouvez également solliciter une réduction. Idem si vous ou une personne de votre ménage à une reconnaissance de handicap ou de grand invalide de guerre. Certaines réductions peuvent être cumulées, (2 enfants à charge et handicap). Pour obtenir cette réduction, il faut que les conditions soient remplies au 1er janvier de chaque année.