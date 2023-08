Amortir l’achat d’un bien immobilier est de plus en plus compliqué: "Le Belge a une brique dans le ventre mais doit se montrer très prudent"

C’en est fini des taux planchers et de la hausse soutenue des prix de l’immobilier. Amortir son achat n’est donc plus aussi aisé que par le passé. Pour Quentin Vandenhaute, associé chez Maxel, bureau de conseil en organisation patrimoniale qui a réalisé la simulation à la demande de l’Echo, “amortir son achat prend aujourd’hui 6 à 7 ans alors qu’en 2020-2021, il ne fallait que 2 à 3 ans.” Cette simulation prend en compte de nombreux paramètres, à commencer par les prix moyens des biens à Bruxelles et en Wallonie, le taux d’endettement et l’évolution des prix de l’immobilier. “Compte tenu de ces paramètres, il n’est pas illusoire d’envisager une décote de l’immobilier de 7 à 10 % dans les prochaines années, ce qui pourrait allonger la durée d’amortissement jusqu’à 14 ans. Et pour ceux qui, durant le Covid notamment, ont cédé émotionnellement à l’achat, en payant des prix largement au-dessus de la valeur du marché, le scénario est encore pire. Ils mettront de nombreuses années avant d’amortir leur achat.”