Faillites, faibles marges bénéficiaires : le secteur de la construction ne parvient pas à se remettre de la crise

Pour faire face à cette crise, la fédération de la construction Embuild demande aux différents gouvernements de continuer à investir dans le logement, les bâtiments et les infrastructures. Quant aux plan de relance européen, il est urgent de passer à la vitesse supérieure dans leur mise en œuvre. "Par ailleurs, la réforme fiscale, qui est sur la table du gouvernement fédéral, ne doit pas être financée par l'harmonisation des taux réduits de TVA de 6 % sur la rénovation et sur la démolition-reconstruction à 9 %. En effet, cela aurait un effet négatif sur les travaux de démolition-reconstruction et les rénovations. Il ne faut pas non plus toucher à la réduction des charges pour le travail posté. Au contraire, une nouvelle réduction des charges salariales dans la construction est nécessaire", conclut Niko Demeester, CEO d'Embuild.