Immobilier : moins nombreux et surtout de plus en plus chers, les ventes de terrains à bâtir reculent en Belgique

Autre facette du problème, les ventes de terrains à bâtir diminuent, elles aussi, selon le dernier baromètre de la Fédération des Notaires. Et les chiffres varient d’une région à l’autre. Si la baisse est chiffrée à 10 % en Belgique, ce chiffre atteint 20,5 % si on ne compte que la Wallonie. Le notaire Renaud Grégoire, porte-parole de Notaire.be, livre son analyse. “Nous observons une raréfaction des terrains à bâtir conduisant inévitablement à une hausse des prix. L’accalmie sur le marché immobilier en général est encore plus marquée au niveau des terrains et des nouvelles constructions : l’augmentation importante du prix des matériaux y est pour beaucoup. L’achat d’un terrain à bâtir pour y faire construire sa maison devient un produit de luxe.”

Au niveau des prix, on observe par contre une hausse. “Sur les six premiers mois de l’année, il fallait débourser en Wallonie 128 euros au mètre carré. Il s’agit d’une hausse de 3,2 %. Au niveau national, le prix au m² atteignait 310 euros (+9,9 %) et en Flandre 429 euros (+13,2 %)”, lit-on dans le rapport.

Par ailleurs, le Brabant wallon reste sans surprise la province la plus chère au sud du pays, avec 215 euros au mètre carré en moyenne. “Autre fait remarquable : la province de Hainaut a dépassé la province de Liège au 1er semestre 2023. Elle arrive désormais en deuxième position (144 euros)”, contre 137 € à Liège, 88 € au Luxembourg et 81 € à Namur.

Enfin, on observe également que les terrains vendus sont de plus en plus petits, avec une baisse de 3,6 % par rapport à 2022.