Les loyers poursuivent leur hausse en Wallonie, le Brabant wallon toujours bien plus cher que les autres provinces (INFOGRAPHIE)

Prix moyen du loyer d'un appartement au BW ©IPM Graphics

Les loyers sont néanmoins bien moins élevés en Wallonie qu’à Bruxelles. À tel point qu’il “en coûte davantage de louer un appartement à Bruxelles (1159 euros) qu’une maison quatre façades en Wallonie (1077 euros) ou, même, en Flandre (1123 euros). “Le marché wallon ne subit pas du tout la même pression que le marché bruxellois”, constate encore Charlotte De Thaye. “Contrairement à Bruxelles, les maisons trois façades (+5,3 %) ont connu la plus forte augmentation”, alors qu’à Bruxelles, ce sont les studios qui ont vu leurs loyers exploser à près de 10 %.

Pour une maison mitoyenne, il faut donc compter 817 euros par mois, 949 euros par mois pour une trois façades, 728 euros par mois pour un appartement. Il s’agit ici d’un un prix moyen. Comme à Bruxelles, les appartements se taillent la part du lion : 84 % du marché locatif.

Le Brabant wallon, toujours le plus cher

Sans surprise, les loyers sont bien plus élevés en Brabant wallon qu’ailleurs en Wallonie. Louer un bien dans la Jeune Province coûte en moyenne 1069 euros, en hausse de 5,53 %, contre 769 euros (+3,64 %) en province de Namur, 763 euros (+3,11 %) en province du Luxembourg, 733 euros (+2,52 %) en province de Liège et 730 euros (+2,53 %) dans le Hainaut. Federia s’explique peu la forte hausse constatée en BW. “Il s’agit peut-être des suites de la période Covid où nous avions constaté un certain exode des habitants de la région bruxelloise vers les deux brabants. Le télétravail, de plus en plus ancré dans les habitudes des travailleurs peut être une autre explication”, tente Charlotte De Thaye.