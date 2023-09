France, Italie, Espagne: les régions les moins chères pour s’offrir une résidence secondaire

S’offrir une maison de vacances à l’étranger, c’est le rêve de milliers de Belges. Et si cela semble inaccessible pour le plus grand nombre, les chiffres sont tout de même étonnants. Il y a quelques mois, une étude menée par BNP Paribas Fortis indiquait que 1,19 million de Belges possédaient au moins deux biens immobiliers. Sur le marché belge, 7 % représentaient des biens à la côte, 4 % en Ardenne et 65 % en vue de générer un revenu locatif. À l’étranger, on évoque le chiffre de 200.000 Belges qui possèdent au moins un bien au-delà de nos frontières.