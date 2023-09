“Ma consommation d’électricité payante a diminué de 80%”

”J’avais acheté la batterie durant la crise du Covid, car il y avait encore une prime maximale et que je soupçonnais que les prix de l’électricité allaient considérablement augmenter”, explique Geert. “Cela s’est avéré un judicieux pari. Mais si vous ne disposez pas d’un système smart home, l’énergie solaire alimentera tout de même le réseau lorsque la batterie sera rechargée. Vous pouvez évidemment toujours allumer et éteindre manuellement les gros consommateurs d’électricité – le sèche-linge, le boiler électrique, la machine à laver – mais qui a envie de rester tout le temps planté à côté de telles machines ?"

©suriyapong - stock.adobe.com

La plupart des gens font installer Niko Home Control par un électricien, mais Geert décida de le faire seul. “L’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi Niko Home Control, est que cela n’implique pas nécessairement de travaux de démolition. Dans une habitation existante, vous pouvez opter pour la version sans fil du système. Vous ne remplacez qu’un certain nombre de prises et d’interrupteurs par des versions neuves, connectées que vous programmez et contrôlez sans fil via Niko Home Control. Ma femme souhaitait également que le système puisse être commandé par des interrupteurs, sans devoir pour autant utiliser une app ou un smartphone. Ce système le permet également.”

©Niko

Énergie solaire et pics de consommation

Geert utilise principalement le Solar Mode et le Peak Mode. À l’aide du premier, il consomme un maximum de l’énergie solaire produite par sa propre installation photovoltaïque. À l’aide du second, il évite les pics de consommation. C’est important, car les consommateurs qui possèdent un compteur numérique paient plus quand ils consomment trop d’électricité au même moment. Geert donne l’explication suivante : “Vous choisissez vous-même la charge maximale de crête et les appareils qui seront éteints pour éviter des pics élevés. Chez nous, il s’agit en premier lieu du boiler d’eau chaude de l’évier de la cuisine, puis du boiler d’eau chaude dans la salle de bains, suivi du chauffage électrique antigel dans la serre et le garage. Pour terminer par la machine à laver et le sèche-linge. J’aurais pu aller plus loin, mais ma femme ne trouvait pas amusant que le four puisse s’éteindre pendant qu’elle est en train de cuire une tarte”, sourit Geert.

©Niko

Le système de Niko n’aide pas seulement à consommer moins d’électricité du réseau, mais aussi à garder sa consommation de gaz naturel sous contrôle. “J’ai un chauffage central avec chaudière à condensation au gaz. Avec les interrupteurs Niko programmés, je peux ouvrir et fermer les vannes de différentes zones dans la maison. Ainsi, nous ne chauffons, entre autres, la salle de bains que si c’est nécessaire.” Quand il y a suffisamment d’énergie solaire en automne et au printemps, Geert chauffe son living et sa cuisine avec son climatiseur solaire plutôt qu’avec sa chaudière au gaz. L’été, il utilise les mêmes climatiseurs pour refroidir son habitation – et à nouveau avec de l’énergie solaire gratuite.

80 % d’électricité en moins

Quelle économie dans sa consommation Geert réalise-t-il grâce à Niko Home Control ? “Concernant le chauffage, j’estime que nous consommons 10% de gaz en moins que par le passé. C’est surtout une question d’optimisation. Concernant l’électricité, la différence est plus importante, par la combinaison de la batterie et de Niko Home Control. De mai à septembre, nous ne prenons pas d’électricité du réseau. Tout pris en compte, ma consommation annuelle d’électricité a diminué de 80%.”

©Niko

Geert est satisfait de son installation Niko Home Control. Pour la batterie, il reste encore à prouver si ce fut un bon investissement. “Malgré la prime, cela reste un achat onéreux. Les batteries s’usent par ailleurs, et perdent chaque année entre deux et quatre pour cent de leur capacité. Sans la batterie, mon investissement aurait été bien plus vite rentabilisé, grâce à la diminution de consommation de mes autres appareils via Niko Home Control.”