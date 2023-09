Drones, annonces immobilières... : les drôles de méthodes du fisc pour débusquer les infractions urbanistiques

Le revenu cadastral d'un logement correspond au revenu locatif annuel net d'un logement. Pour le calculer, l'administration prend en compte différents facteurs comme la localisation du bien, sa taille, sa disposition et son niveau de confort. Le revenu cadastral est également la base du calcul du précompte immobilier dont doivent s'acquitter les propriétaires. Mais dans les faits, ce revenu cadastral n'est que rarement révisé et se base toujours sur l'année de référence 1975. Depuis, de nombreux logements ont fait l'objet de rénovations. Si elles nécessitaient un permis, l'administration est alors avertie des changements et peut adapter le revenu cadastral. Mais pour toutes les rénovations et transformations effectuées sans permis, cette révision est plus compliquée.