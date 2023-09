Si vous êtes à la recherche d’un moyen intelligent d’intégrer élégamment le débarras dans votre nouvelle cuisine, Dovy vous offre la solution idéale : une porte dérobée. Cette nouveauté dans la gamme de cuisines de Dovy existe en différents formats et matériaux, de sorte que le débarras et la cuisine se fondent en un ensemble parfait. La porte dérobée assure un passage fluide vers la réserve à l’arrière, permettant de conserver au maximum l’unité esthétique de votre cuisine. Dovy ne s’en charge pas en choisissant une porte ordinaire, mais en camouflant l’accès par une porte d’armoire totalement dans le style et la couleur du reste de la cuisine. Que vous optiez pour un design moderne ou classique, la porte dérobée s’intégrera facilement. Et, pour vos visiteurs, cette armoire ressemblera à une armoire comme les autres.

SUR MESURE

Chaque habitation est différente, chaque cuisine l’est également. Et cela vaut tout autant pour les portes dérobées. Vous avez un accès étroit ou de l’espace pour une ouverture plus large ? Dovy adapte la porte dérobée selon vos desiderata, avec 1 ou 2 portes, de 70 à 90 cm de large et avec une hauteur de 2,40 mètres de haut. Vous avez d’autres souhaits ou besoins particuliers ? Renseignez-vous pour une porte dérobée entièrement sur mesure.

Êtes-vous un amateur de lignes épurées sans poignées visibles ? Optez dès lors pour l’option sans poignées, où la porte dérobée fusionne parfaitement avec le reste de votre cuisine sans poignées.

©Dovy

MATERIAUX ET FINITIONS

Lors du choix d’une porte dérobée, le choix des bons matériaux et de la finition adaptée est crucial. Dovy offre un large éventail d’options, dont le placage chêne, le stratifié ou un matériau laqué. Que vous optiez pour un look en bois chaleureux ou une finition épurée, moderne, Dovy s’assure que la porte dérobée corresponde à vos préférences personnelles. En outre, la porte dérobée hérite de la même finition de qualité supérieure que les portes d’armoires de cuisine “classiques”, permettant de créer un ensemble homogène qui donnera une autre dimension à votre cuisine.

FUSION PARFAITE

Une porte surprenante, visible entre le débarras et la cuisine appartient aujourd’hui au passé. La porte dérobée est une solution pratique où la fonctionnalité et le design se rejoignent harmonieusement. Vous êtes curieux de savoir si une telle solution est possible dans votre projet de construction neuve ou de rénovation ? Venez visiter une salle d’exposition de Dovy et découvrez l’intégration parfaite des portes dérobées dans les différents modèles de cuisine. Ou laissez un expert-conseil cuisiniste de Dovy vous dévoiler (dessin à l’appui) comment une porte dérobée pourrait représenter une plus-value pour votre nouvelle cuisine.

©Dovy

Grâce à une porte dérobée, vous pouvez facilement accéder à un espace de rangement arrière. Mais esthétiquement, la porte du placard ressemble à une porte d'armoire comme les autres.