Témoignage : intervention du Fonds Promaz

LE FONDS PROMAZ

Il est ressorti de cette étude que le sol était effectivement pollué. Plusieurs mètres cubes de terre durent être excavés. Il fallut même faire appel à un ingénieur pour contrôler la stabilité d’un mur mitoyen. Énormément de stress et d’affairement donc, sans parler du coût. Mais il y avait aussi un point positif. Sur l’un des formulaires reçus par Madame Meul, il était fait mention du Fonds Promaz, alors encore en voie de constitution, qui intervient à la suite d’une pollution du sol due à une fuite de mazout.

”Le coût était considérable”, se souvient Madame Meul. “La facture pour les trois premiers forages et l’analyse des échantillons s’élevait déjà à 2.230 euros. Au total, ces travaux d’assainissement (étude du sol et rapport final inclus) m’ont coûté 12.587 euros.”

Madame Meul a conservé soigneusement tous les documents importants et ensuite introduit une demande chez Promaz pour une intervention. Le dossier a été approuvé et Promaz s’est chargé du remboursement de 10.940 euros. (L’ensemble des coûts moins une partie des frais d’analyse et de dossier). “Ce fut un cadeau du ciel”, explique Judith Meul. “Je n’aurais jamais osé imaginer que la majorité des coûts serait remboursée.”

NOUVELLE CITERNE

Trois ans se sont écoulés depuis cette malheureuse fuite. Madame Meul se chauffe toujours au mazout, mais elle a fait remplacer ses deux anciennes citernes à simple paroi par un exemplaire à double paroi. “Le mazout est le seul combustible adapté pour cette vieille demeure”, confie-t-elle. “Notre chaudière au mazout vient d’être entièrement remplacée et il n’y a pas de gaz naturel ici. Et notre habitation est insuffisamment isolée pour des pompes à chaleur et autres.”

QU’EN EST-IL CHEZ VOUS ?

Vous suspectez, vous aussi, que votre sol soit pollué par une fuite de mazout issue de votre installation au mazout ? Appelez Promaz au 0800 63 636 (durant les heures de bureau) ou faites le test sur www.promaz.be/fr/faites-le-test. Le test vous apprendra immédiatement si Promaz peut vous aider et quel type de demande vous devez introduire.

Maintenant que le Fonds Promaz est opérationnel, vous n’avez plus à avancer l’argent des frais d’assainissement comme c’était le cas précédemment. Vous ne payez plus que pour l’étude et Promaz se charge des travaux d’assainissement et du financement. Vous trouverez toutes les informations sur promaz.be.

L’intervention de Promaz s’effectue en vertu des dispositions de l’accord de coopération, tel qu’il est en vigueur a) à la date de la demande, b) sur base de la liste des priorités de Promaz et c) en fonction et à concurrence des moyens financiers disponibles de Promaz (art. 16 de l’accord de coopération).

©promaz

Grâce au Fonds Promaz, Judith Meul a été remboursée de 10.940 euros pour les dépenses qu’elle a dû engager pour l’assainissement du sol suite à une fuite d’une citerne de mazout.