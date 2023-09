Fin de l’avantage fiscal pour l’achat d’une résidence secondaire

Mais ce coup de pouce prend donc fin d’ici 3 mois et demi. Concrètement, si vous souhaitez encore en bénéficier, vous devez donc impérativement signer l’acte de vente au plus tard à la fin de l’année. Autre condition : contracter un crédit hypothécaire d’une durée d’au moins 10 ans pour acheter ou construire votre résidence secondaire. De plus, vous devez devenir propriétaire à part entière. Tant les remboursements en capital du prêt hypothécaire que les primes de l’assurance solde restant dû sont déductibles fiscalement jusqu’à un maximum de 2 350 euros. Ce qui représente une réduction d’impôt pouvait atteindre 705 € par an. Sur toute la durée du prêt, c’est un avantage non négligeable puisque sur un crédit de 20 ans, cela représente la coquette somme de 14 100 euros.

Dans un marché immobilier rendu moins accessible par la hausse des taux et un apport toujours plus important réclamé par les banques, ce nouveau coup dur ne devrait pas doper les acquisitions l’an prochain. On ne s’attend pas non plus à un rush d’ici la fin de l’année, la majorité des acquéreurs de secondes résidences ayant généralement recours à leurs fonds propres pour financer l’achat d’une seconde résidence.