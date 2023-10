Maisons en bois : 3 raisons d’opter pour l’ossature bois en 2023

1. Les maisons en bois : un choix 100 % naturel

Les maisons en bois ont toujours été associées à un sentiment de proximité avec la nature. Contrairement aux structures traditionnelles en briques ou en béton, le bois respire, vit et change avec le temps. De plus, le choix du bois comme matériau principal réduit considérablement l’empreinte carbone d’une maison, car la production de bois est moins énergivore que celle de nombreux autres matériaux de construction.

2. Performance énergétique : l’atout majeur des maisons en bois

Les maisons en bois sont reconnues pour leur performance énergétique. Le bois possède d’excellentes propriétés isolantes, permettant ainsi de réduire considérablement les besoins en chauffage et en climatisation. Cela se traduit non seulement par des économies substantielles sur les factures d’énergie, mais aussi par une contribution significative à la protection de l’environnement. De plus, cette performance énergétique offre aux résidents un confort de vie supérieur, en créant un espace intérieur à la température agréable tout au long de l’année.

3. Le local avant tout : valoriser la fabrication locale des maisons en bois

Opter pour des maisons en bois fabriquées localement, c’est soutenir l’économie locale, réduire les coûts de transport et garantir une traçabilité sur la provenance du bois. De plus, cela permet de s’assurer que les normes de construction et de qualité soient respectées à chaque étape.

Comment naturhome gère ces trois aspects des maisons en bois ?

©Naturhome

Le meilleur de la nature au service de la personnalisation

Pour naturhome, le bois transcende la simple notion de matériau : il s’agit d’une véritable passion, d’une matière première noble permettant une véritable personnalisation architecturale. En effet, l’utilisation du bois, élément 100 % naturel, offre une flexibilité inégalée pour créer des maisons sur mesure en ossature bois, répondant aux désirs et aux besoins spécifiques de chaque client. Les ateliers de l’entreprise, spécialisés dans la préconstruction, garantissent une maîtrise parfaite de ce processus, optimisant chaque étape de réalisation. Chaque projet réalisé par l’entreprise est conçu de manière à minimiser son empreinte écologique, tout en assurant une harmonie avec la nature et une contribution active à la préservation de notre environnement.

L’optimisation énergétique

Naturhome est à la pointe de cette révolution énergétique. En combinant des techniques de construction innovantes avec le potentiel naturel du bois, l’entreprise s’assure que chaque maison en bois qu’elle construit est non seulement belle, mais aussi écoénergétique.

La fierté du local

Naturhome en est la preuve vivante. Dans ses propres ateliers, l'entreprise privilégie le bois local, garantissant ainsi non seulement une qualité supérieure, mais aussi un soutien direct à l’économie et aux artisans belges. Chaque maison contemporaine en bois est ainsi un témoignage de l’engagement de naturhome envers la communauté.

En 2023, les raisons de choisir les maisons en bois sont plus pertinentes que jamais. Que ce soit pour leur charme naturel, leur confort inégalable, leur performance énergétique ou leur fabrication locale, ces maisons représentent l’avenir de la construction durable. Et avec des entreprises comme naturhome qui poussent ces avantages à leur paroxysme, il est clair que l’ossature en bois est plus qu’une tendance : c’est une révolution dans le monde de la construction.