La TVA à 6 % sur la démolition-construction prolongée… mais pas pour tous !

Embuild déplore par conséquent que, dès 2024, les entreprises de construction ne pourront plus réaliser des projets de démolitions-reconstructions et les vendre ensuite. En effet, la vente est exclue à partir de l’année prochaine pour les démolitions-reconstructions. Le taux de 6 % ne pourra plus être appliqué pour les ventes de logements reconstruits après démolition à partir du 1er janvier 2024. En d’autres termes, il ne sera plus possible de réaliser un grand projet de logements avec des démolitions-reconstructions au taux de TVA réduit.

”La rénovation de notre parc de logements très vétuste ne progressera donc pas suffisamment vite”, indique Niko Demeester, Administrateur délégué d’Embuild. “En effet, il ne faut pas oublier que 75 % de nos logements datent d’avant 1985 et qu’ils ne répondent plus aux exigences de durabilité. Il faut donc tout mettre en œuvre pour que nos logements soient prêts pour l’avenir et neutres sur le plan climatique. En outre, nous devons construire au moins 250.000 logements dans les sept prochaines années pour répondre aux besoins croissants en matière de logement. Dans le cas contraire, la pénurie sur le marché résidentiel sera telle que se loger deviendra vraiment inabordable pour tout le monde. Nous avons donc besoin de toute urgence de plus de soutien pour nos gros projets de construction via les démolitions-reconstructions.”

La fédération de la construction regrette également que le taux de TVA favorable de 6 % sur les panneaux solaires et les chaudières solaires soit supprimé à la fin de cette année. En revanche, ce taux réduit continuera de s’appliquer aux pompes à chaleur en 2024.