Comment renouveler le modèle des quatre-façades : "L'idée n'est pas d'être provocateur mais de montrer que ces espaces ne sont pas gelés"

Voilà autant d'éléments qui invitent à repenser l'habitat dans la province, où 75 % des logements sont des maisons et des villas. Comment valoriser le bâti plutôt que de démolir et reconstruire ? Tel est l'objet de l'exposition Réappropriations, organisée par l'Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles (ICA-WB).

"Face aux changements démographiques, nous avons décidé de faire des ateliers avec entre autres des aînés pour voir ce qu'ils étaient prêts à faire de leur maison quatre façades : comment cette dernière pourrait-elle évoluer ? S'il leur fallait se loger aujourd'hui, construiraient-ils leur maison de la même façon ? Étonnamment, les aînés étaient prêts à changer de mode de vie, à diviser leur maison pour vivre autrement. Mais ce qui leur faisait peur, c'était la solitude", raconte Audrey Contesse, directrice de l'ICA-WB.

Pour approfondir le sujet, l'Institut s'est adressé à Guillaume Vanneste, du bureau VVV Architectes. Sa recherche s'intitule Suburbrabant. Rebanlieuse radieuse. "Le titre est un jeu de mots avec le terme 'suburbain'. Le sous-titre, lui, fait référence à Marcel Smets et sa vision de la 'banlieue radieuse', qui évoque le rêve individuel de la maison quatre façades", précise-t-il. L'architecte a étudié les quatre façades dans la partie centrale du Brabant wallon, et plus précisément à Rixensart. "Ce type d'habitat n'est pas propre à la province. On le retrouve en périphérie de nombreuses grandes villes. Mais, ici, on est face à des conditions spécifiques, celles de la vallée de la Dyle, caractérisée par une population avec un fort pouvoir d'achat et une relation particulière avec les deux moteurs économiques entre lesquels elle se trouve que sont Louvain-la-Neuve et Bruxelles."

Dans sa prospection, Guillaume Vanneste a opté pour une méthodologie spécifique appelée la recherche par le projet. "Nous avons réalisé un projet de territoire fictif où l'on a imaginé la transformation de la région de Rixensart et conçu une maquette de deux mètres de diamètre qui reprend plusieurs échelles. La maquette est entièrement blanche à l'exception des transformations qui sont reprises en bleu." L'architecte a rédigé quatre récits explorant l'avenir de la quatre-façades. "Nous avons axé le projet sur le narratif mais sans nous préoccuper des questions de coûts, de réglementation… Cela permet d'imaginer des changements de société et de montrer que le tissu actuel est capable d'évoluer." La première transformation de la villa est la solution de la maison kangourou, où les générations se mélangent. Autre option, la maison en colocation où chacun possède une chambre, une salle de douche et une kitchenette mais avec de grands espaces communs. La maison à appartements fait également partie des propositions, via la surélévation d'une villa existante ou la fusion de deux maisons voisines en supprimant le vide entre elles. Dans les deux cas, le résultat est ensuite divisé en appartements. Enfin, la quatrième piste est celle de la villa qui mêle en son sein habitat et travail.

La maquette réalisée par Guillaume Vanneste sera présentée à l’exposition. Elle est tout en blanc pour mieux faire ressortir les transformations en bleu. ©Ica-WB

Transformer le territoire

"L'idée n'est pas d'être provocateur mais de montrer que ces espaces ne sont pas gelés, qu'ils ont la capacité de se transformer", souligne Guillaume Vanneste. Sa recherche va au-delà de la question des maisons quatre façades et de leur transformation. C'est tout le territoire qui l'intéresse. "En Brabant wallon, le lien à la voiture est important. Mais il peut aussi évoluer. Dans ces lotissements, on a souvent la maison, le jardin, des emplacements de parking et la rue. On pourrait imaginer laisser la voiture au début de la rue et rentrer chez soi à pied. La rue est alors un terrain qui peut devenir un espace partagé, être replanté, être utilisé pour une meilleure gestion des eaux…", décrit-il.

Pour l'architecte, le débat n'est pas d'être pour ou contre les quatre façades. "Nous avons hérité de cette situation. Mais il est clair qu'on ne peut pas rester en statu quo. Il faut d'abord rénover l'existant avant de construire du neuf. Quant à bâtir de nouveaux lotissements identiques à ce que l'on faisait il y a quinze ou vingt ans, avec une faible densité, ce n'est plus soutenable. Mais c'est vrai qu'il y a des enjeux économiques - des promoteurs, des propriétaires de terrains à bâtir qui risquent de les voir changer d'affectation et donc diminuer de valeur - et que le chaland veut ce type de produit. Certaines communes sont aussi en défaveur d'une plus grande densité d'habitat pourtant demandée par la Région afin de préserver le cadre de vie qui plaît à leurs habitants, estime Guillaume Vanneste, qui parle de choc sociétal. Les gens veulent avoir de l'espace, un jardin pour mettre le trampoline des enfants, ne pas être vus des voisins… Il faut réfléchir à d'autres modèles d'habitats qui peuvent aussi être confortables. Ce sera, par exemple, un logement où le voisin est plus proche mais où l'on fait en sorte qu'on ne le voit pas. C'est le travail des architectes et urbanistes de proposer des solutions. Il est essentiel de trouver des idées inspirantes qui montrent que les logements peuvent évoluer en bien et rester qualitatifs même si on est plus dans le collectif ou la densité. La Flandre l'a déjà démontré. Il faut bâtir autrement avec les enjeux actuels. Mais on est encore loin de cette culture."

"Nous sommes déjà dans le top dix des communes avec la plus forte densité de population en Wallonie ; il n'est pas question de densifier plus", déclare Florence Reuter (MR), bourgmestre de Waterloo, qui insiste sur l'importance de rénover le bâti existant avant de construire du neuf. "Dans des quartiers de villas, et on en compte beaucoup sur la commune, de nombreux propriétaires nous demandent de pouvoir diviser leur parcelle pour y construire des biens supplémentaires. On peut l'envisager mais au cas par cas. Remplacer une grosse villa par 25 appartements, ce sera non. Si le projet consiste à diviser en deux unités une villa trop grande pour une famille et inaccessible financièrement, ce sera davantage possible. Nous essayons de garder un équilibre entre la surface bâtie et la surface verte du terrain. Dans les années 1980-1990, la commune a veillé à garder une zone verte au milieu des nouveaux lotissements. Chaque maison dispose de son jardin et d'un accès à cette zone partagée. Nous ne voulons pas construire sur ces terrains. Préserver le cadre de vie de nos habitants est essentiel pour nous. C'est une question de mobilité, aussi. Nous n'allons pas dénaturer ce qui fait l'attrait de la commune."

Pour les nouveaux lotissements, la commune freine également. "Nous accordons parfois des permis pour quelques maisons quand il s'agit de compléter un lotissement existant, souligne Florence Reuter. Et, de toute façon, il n'y a pratiquement plus de terrains à bâtir."

"Réappropriations"

Organisée par l'Institut culturel d'architecture Wallonie Bruxelles (ICA-WB), l'exposition Réappropriations se tiendra du 12 octobre au 28 novembre aux Halles Universitaires de Louvain-la-Neuve. Elle invite à découvrir "des stratégies spatiales qui réparent le monde endommagé dans lequel nous vivons. Ces projets proposent de densifier le bâti existant plutôt que de consommer les espaces vierges de construction, de régénérer les constructions existantes plutôt que de démolir pour reconstruire et, enfin, d'intégrer le réemploi de matériaux de construction." L'exposition présentera sept démarches architecturales régénératives et deux recherches prospectives sur le Brabant wallon, en collaboration avec la maison de l'urbanisme du Brabant wallon, Guillaume Vanneste, fondateur du bureau d'architecture et d'urbanisme VVV et chercheur à l'UCLouvain, et la faculté d'Architecture de l'UCLouvain.