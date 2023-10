Immobilier: le nombre de transactions chute de 3,1%, le prix des appartements augmente toujours !

Pendant la période de janvier à septembre 2023, il y a eu -3,1% de transactions immobilières en moins dans notre pays par rapport à la même période en 2022. C'est surtout en janvier et février 2023 que le marché immobilier belge a été moins actif : -10,5 % et -10,4% par rapport à 2022. Le mois de juin a connu une augmentation de +5,5%, tandis que le mois de juillet a été de +5,4%. En août et septembre, l'activité immobilière a de nouveau baissé par rapport à l'année dernière : de -4,3% et -2,9%.

"Cela fait maintenant plusieurs mois que le marché se stabilise. Le nombre de transactions diminue et les biens se vendent sensiblement moins vite. L’incertitude qui plane autour des taux d’intérêts hypothécaire est certainement la principale cause de ce refroidissement du marché", indique Le notaire Renaud Grégoire, porte-parole de Notaire.be

Au cours des neuf premiers mois de 2023, le nombre de transactions immobilières en Wallonie est restée quasiment stable : +0,1% tandis qu'il a baissé de 5% en Flandre par rapport à la même période en 2022. A Bruxelles, la baisse s'est limitée à 1,7%. "La baisse de l’activité a été plus marquée en Flandre qu’au sud du pays. Sans doute est-ce un retour des choses après une année 2022 avec des transactions plus rythmées au nord du pays."

Fait marquant : en août, l'activité immobilière en Flandre a chuté de -7,4% par rapport à août 2022. A Bruxelles et en Wallonie par contre, l'activité a progressé : +2,2% et +0,2%. En septembre, l'activité a baissé dans toutes les régions : -4,4% en Flandre, -1,3% à Bruxelles et -0,3% en Wallonie.

Prix moyen d'une maison en Belgique : 321.993 euros (+0,9%)

Au cours des neuf premiers mois de 2023, une maison dans notre pays coûtait en moyenne 321.993 euros. Par rapport à la moyenne annuelle de 2022, le prix est resté quasiment stable : +0,9%. En Wallonie, le prix moyen est passé à 238.104 euros pendant les neuf premiers mois de 2023 par rapport à 2022. (+1,1% par rapport à 2022).Toutes les provinces connaissent une légère hausse des prix. A commencer par Liège (+2,7%), suivie par le Hainaut (+1,2%), le Luxembourg (1,1%) et Namur (+0,5%). Seul le Brabant wallon enregistre à nouveau une baisse (-1,5%), mais reste la province la plus chère de Wallonie (411.724 euros). Au niveau du royaume, elle arrive après Bruxelles (556.081 euros) et le Brabant flamand (417.079 euros). En région wallonne, la deuxième province la plus onéreuse est le Luxembourg (269.255 euros), suivie de Namur (239.063 euros), Liège (229.909 euros) et le Hainaut (193.563 euros). "Au niveau des prix, même si tous les segments ne réagissent pas de façon similaire, on ne note pas encore de baisse spectaculaire. A l’heure actuelle, il s’agit davantage d’un réajustement", détaille Renaud Grégoire.

En Flandre, les acheteurs ont payé en moyenne 355.941 euros pour une maison au cours des neuf premiers mois de l'année. Par rapport à la moyenne annuelle de 2022, il s'agit d'une augmentation de +2,3% sans tenir compte de l'inflation. A Bruxelles, on observe pour la première fois une baisse des prix sur un horizon de 5 ans : -3,6%. Cette baisse compense légèrement les fortes augmentations enregistrées les années précédentes, avec des hausses de 5% par an depuis 2018.

Prix moyen d'un appartement en Belgique : 267.848 euros (+2,9%)

Un appartement dans notre pays a coûté en moyenne 267.848 euros au cours des neuf premiers mois de 2023. Il s'agit d'une augmentation de prix de +2,9% par rapport à la moyenne annuelle de 2022. En tenant compte de l'inflation, la hausse des prix a été de +1%. En termes réels, les acheteurs ont dû payer 3.000 euros de plus pour un appartement par rapport à 2022.

Au niveau régional, Bruxelles reste en tête de liste avec un prix moyen de 285.338 euros, soit une hausse de +1,5% par rapport à la moyenne annuelle de 2022, sans tenir compte de l’inflation. La Flandre arrive en 2ème position avec un prix moyen de 277.775 euros (+3,9%) et la Wallonie clôture ce classement avec un prix moyen de 203.535 euros (+2,3%).

Baisse de la proportion de jeunes acheteurs par rapport à 2022

Au cours des neuf premiers mois de 2023, les acquéreurs étaient âgés de 39,9 ans en moyenne. La part des acheteurs âgés de 30 ans ou moins a diminué par rapport à 2022. Leur part s'élève désormais à 29%, alors qu'elle était de 30,3% en 2022.

En Flandre, la part des jeunes acheteurs était la plus élevée au cours des neuf premiers mois de 2023 : 30,3%. C'est à Bruxelles qu'elle était la plus faible : 22,2%. En Wallonie les jeunes acheteurs représentaient 28,2%.