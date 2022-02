De plus en plus de Belges font le choix de vivre dans une Tiny House (littéralement maison minuscule), un type d’habitation qui se situe à mi-chemin entre le chalet et la roulotte, et qui rencontre un grand succès aux États-Unis depuis la crise des subprimes en 2007. Ces habitations présentent de nombreux atouts : elles sont moins coûteuses qu’une maison ou un appartement (il faut compter entre 16 000 en autoconstruction et 50 000 si on la fait faire sur- mesure), moins énergivores et bénéficient d’un design attrayant, à condition de ne pas avoir peur des espaces étroits, la surface maximale d’une Tiny étant de 22 mètres carrés.

