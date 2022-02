À Bruxelles comme en Wallonie, le prix des loyers poursuit sa hausse année après année.

À la forte hausse du coût de l’énergie et de l’alimentation, s’ajoute celle du logement. Le taux d’inflation que nous connaissons actuellement pourrait entraîner une indexation potentielle des loyers d’au moins 5 % en 2022. Le tout dans un contexte d’augmentation constante des loyers depuis plusieurs décennies, plus rapide que l’évolution des salaires et du coût de la vie. À Bruxelles, le prix moyen du loyer mensuel s’élevait ainsi à 1 135 euros hors charges en 2020.

, alerte le Rassemblement bruxellois pour un logement de qualité, qui soutient le projet de la secrétaire d’État Nawal Ben Hamou d’intervenir sur les loyers du marché privé.