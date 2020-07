En 2012, la taxe de seconde résidence à Coxyde s’élevait à 520 euros pour un studio et à 695 euros pour tous les autres types de biens. Par à-coups successifs, elle a atteint cette année 968 et 1 168 euros, soit un boom, en huit ans, de respectivement 85 % et 70 % ! La dernière hausse est d’ailleurs tout à fait insidieuse puisque la taxe dite du "milieu" (188 euros) qui y était incorporée en 2019 a été supprimée, mais le montant, lui, est resté identique. "C’est un fameux gonflement (+25 et +20 % en un an), pas loin de celle de Middelkerke. Et elle augmentera chaque année d’une vingtaine d’euros par an pour atteindre 1 289 euros en 2025" , s’émeut Dominique Gillet-Wolter Hofmans, conseillère communale indépendante, forte voix de l’opposition, qui juge que "ce n’est pas sain que les seconds résidents subventionnent la commune à ce point". Même si elle convient qu’à partir de cette année, la taxe du milieu a été remplacée par une taxe communale générale familles (148 et 168 euros) et entreprises (248 euros) payable uniquement par les habitants.

(...)