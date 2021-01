Large d'environ 1m80, cette maison londonienne, repérée par Business Insider , est unique en son genre. Ce qui explique son prix d'un million d'euros? A la fois sa localisation et sa superficie. Contrairement aux apparences, il ne manque en effet pas de place dans la "maison la plus étroite de Londres". Répartie sur cinq étages, l'habitation a une superficie totale de 96 m². Elle renferme deux chambres , un bureau, une salle de bain, une terrasse sur le toit et même un patio.

Avec sa façade bleue, cette bâtisse, sise à Shepherd's Bush, à l'ouest de Londres, a déjà conquis de nombreux coeurs depuis sa construction. Après avoir été utilisé comme magasin de chapeaux, l'établissement s'est mué en habitation grâce au photographe de mode Juergen Teller. La demeure est ensuite passée par les mains de Simon Woods, acteur d'Orgeuil et Préjugés, avant de finir chez des propriétaires qui veulent maintenant s'e séparer pour aller vivre à l'étranger.