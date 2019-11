Alors que s’ouvre ce week-end à Liège la 40e édition du Salon Habitat, voici les 10 tendances qui toucheront le secteur du logement dans la décennie à venir. Davantage de domotique et de rénovations, des habitats moins grands, mais plus respectueux de l’environnement : petit tour du futur propriétaire.

Une chose est sûre : la taille de nos logements va diminuer dans le futur. C’est d’ailleurs un constat que l’on peut déjà faire : entre 1999 et 2018, la surface moyenne des foyers belges est passée de 124 m² à 93 m². Principale raison : le prix du logement, qui s’est envolé ces dernières années. “C’est devenu difficile de se loger, surtout lorsqu’on est jeune et célibataire”, explique Ornella Vanzande, assistante doctorante à la faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’UMons. (...)