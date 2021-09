Malgré une très forte demande pour les biens situés dans la zone des Quais, la mixité sociale demeure dans ce qui fut le port de la capitale.

Comme nous le confiait un notaire bien au fait de l’évolution du centre de Bruxelles, quand on pense que dans les années 1980, un immeuble à appartements avec arrière-maison fut vendu 800 000 francs belges (à peine 20 000 euros) dans la rue Antoine Dansaert, on peut vraiment affirmer que ce quartier nord-ouest du Pentagone bruxellois revient de très loin, au point que, désormais, pour ce prix-là, on peut tout au plus se payer… 5 mètres carrés. Et le piétonnier tant décrié à ses débuts commence à être adopté et contribue à gentrifier encore un peu plus ce quartier où l’on retrouve des commerces durables comme l’enseigne Färm quai au Bois à Brûler.