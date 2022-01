Avec une augmentation des prix des maisons de 8,5 %, l’année 2021 a été marquée par une flambée des prix que l’on n’avait plus connue depuis 16 ans (+10,9 % en 2006), selon les chiffres rendus publics cette semaine par ERA sur base de l’analyse de quelque 6 000 transactions immobilières. Et le marché des appartements n’a pas fléchi non plus, enregistrant une hausse des prix de 8,4 %. Un marché tiré par la Flandre, comme le précise Johan Krijgsman, CEO du groupe ERA.

"Cette forte augmentation est une conséquence logique de la forte demande immobilière en Flandre, qui dépasse l’offre depuis des années maintenant. En plus de la croissance démographique, le nombre de ménages augmente, car les familles sont de plus en plus fragmentées. Combinez cela avec des taux d’intérêt bas et des salaires en hausse et vous obtenez une flambée des prix de l’immobilier."

La pandémie de coronavirus a aussi impacté le marché. Là où les candidats acquéreurs cherchaient encore leur bonheur dans les grands centres urbains avant l’apparition du Covid, ce sont désormais les biens en périphérie qui sont convoités. Le confinement a laissé des traces et les Belges privilégient désormais des maisons avec de grands espaces de vie et un extérieur, de préférence dans un environnement le plus vert possible.