Menée par iVox pour le compte de la Confédération de la Construction, une enquête révèle que le Belge conserve plus que jamais une brique dans le ventre. Mais entre le rêve et la réalité, il y a de plus en plus d’obstacles à franchir. Ainsi, 17 % des Belges ont des plans pour construire, 19 % projettent d’acheter et 28 % envisagent de rénover leur logement. Poussés par le confinement qui a marqué les Belges, ils sont 46 % à préférer habiter à la campagne dont la moitié dans le centre d’un village. Mais cela ne se traduit pas pour autant par un exode urbain massif, bien que les Belges soient légèrement plus nombreux à préférer quitter les zones urbaines pour les zones rurales que l’inverse. 13 % des Belges qui vivent dans une zone urbaine souhaitent vivre à la campagne. Les répondants sont moins nombreux (11 %) à vouloir faire le chemin inverse, de la campagne vers la ville.