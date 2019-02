Si 74% des Belges sont propriétaires de leur logement, cela n’empêche pas beaucoup d’entre eux d’être toujours à la recherche du bien de leurs rêves. Entre la location et l’achat, c’est un fameux cap à franchir, plein d’incertitudes. Est-il financièrement plus intéressant d’acheter? En avez-vous les moyens? Disposez-vous de suffisamment d’épargne pour financer votre achat? Autant de questions auxquelles il est parfois difficile de répondre avant d’avoir poussé la porte de sa banque.

Axa lance donc un nouvel outil qui, en fonction de quelques données à fournir (montant de votre loyer, apport personnel, mensualité envisagée), détermine s’il est plus important pour vous d’acheter ou de continuer à louer. Et surtout, si vous disposez des moyens suffisants pour acheter. En outre, donnée ô combien importante, le simulateur vous fournit une estimation du montant que vous pouvez consacrer à l’achat d’un bien immobilier.

Cet outil est avant tout destiné aux jeunes adultes qui souhaitent acquérir leur propre maison. "L’idée de développer le simulateur est d’ailleurs née d’un ‘hackathon’ interne. Les collaborateurs ont eu l’occasion de s'inscrire au hackathon afin de passer une journée entière à réfléchir sur les idées novatrices qui répondent aux besoins du client. Un groupe de 20 personnes ont eu l’idée du simulateur parce qu’elles ont remarqué dans leur propre cercle d’amis que beaucoup de jeunes se posent la même question. Surtout maintenant que les taux des crédits hypothécaires sont historiquement bas", indique Axa.

Pour Nick, 27 ans , collaborateur de la banque et l’un des créateurs de l’outil, "en tant que jeune adulte on vous dit souvent que "louer c’est de l’argent gaspillé" et qu’il vaudrait mieux investir dans votre propre maison maintenant que vous pouvez emprunter à un taux si bas. Mais il n’est pas facile de faire le choix entre la location et l’achat si vous ne pouvez pas calculer la différence. Si vous n’avez pas encore de projet d’achat concret, le pas à franchir pour rendre visite à un agent bancaire peut être un peu trop grand. Nous voulons y répondre en leur donnant une première idée via notre simulateur en ligne".

L’un des éléments de comparaison entre la location et l’achat réside dans la différence entre le loyer que vous perdez au profit de votre propriétaire par rapport à l’intérêt que vous économisez sur un prêt futur qui sera moins élevé si vous continuez à louer et à épargner. "Mais le choix entre la location et l’achat n’est pas seulement un choix financier. Par exemple, il peut être financièrement plus intéressant pour quelqu’un d’acheter, mais il préfère la flexibilité de la location. Une étude d’Axa auprès de 600 locataires belges montre ainsi que 74% d’entre eux louent parce qu’ils n’ont pas encore les ressources financières suffisantes pour acheter quelque chose. Pourtant, la moitié d’entre eux indiquent qu’ils louent parce qu’ils aiment la flexibilité, la liberté et l’insouciance."

Faites la simulation en ligne