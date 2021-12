Les jeunes ont de plus en plus de mal et la hausse des taux serait un nouveau coup dur.

Chez BNP Paribas Fortis, les primo-acquéreurs représentaient un crédit immobilier octroyé sur cinq en 2020, contre un crédit sur trois en 2019. De quoi laisser penser que l’accès à la propriété pour les jeunes devient peu à peu un rêve impossible ? "En dépit de cette croissance des prix de l’immobilier, nous pensons qu’il est toujours possible pour les primo-acquéreurs d’atteindre leurs rêves. Il est vrai que l’an dernier, les primo-acquéreurs semblent avoir été les principales ‘victimes’ du durcissement des règles de quotité imposées par la BNB et par la crise du coronavirus", indique BNP Paribas Fortis.