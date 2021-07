Le Belge et la brique, c’est une histoire d’amour qui ne se dément pas. Le durcissement des règles d’octroi de crédits immobiliers et l’augmentation constante des prix ne semblent cependant pas freiner les ardeurs ni même l’accès à la propriété. Tout comme suite à la crise de 2008, la pandémie a mené à une hausse conséquente des prix dans certaines régions, mais la charge de crédit ne semble pas peser pour autant plus lourd sur les finances des ménages.

"La crise financière de 2008 n’a eu qu’un impact temporaire et limité sur les prix moyens des logements en Belgique", indique-t-on chez BNP Paribas Fortis, leader du marché des crédits immobiliers. "En comparaison avec la zone euro, on peut dire que le secteur a plutôt bien résisté. Les ratios prix/revenus et prix/loyers sont restés stables depuis 2010, comme en France."

Ce qui est loin d’être les cas chez nos voisins néerlandais et allemands où la hausse des prix fut nettement plus importante que celle des revenus, complexifiant l’accès à la propriété.

(...)