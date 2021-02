A l’ère du High-Tech et du tout numérique, les innovations impactent de plus en plus nos habitudes au quotidien. La maison intelligente n’est plus la maison du futur, mais bel et bien celle du présent. La domotique investit notre habitat pour plus de confort d’usage et de sécurité. Découvrez comment.

Dans le sillage de la généralisation des Smartphones, la domotique a trouvé son rythme de croisière. A plus forte raison qu’elle s’est largement démocratisée ces dernières années. Réglage du chauffage, fermeture des volets, gestion de l’éclairage, arrosage, remplissage de piscines, nos foyers sont de plus en plus autonomes, parce que intelligents. Sûr, confortable et économe, l’avenir de vos murs est à l’habitat intuitif. Passer du rêve à la réalité, telle est la promesse tenue du logement « connecté », capable de vous obéir au doigt et à l’œil. Et avec le temps, ces actions gagnent en précision. Ainsi, grâce à la connexion des compteurs, le suivi sur écran et en temps réel des consommations énergétiques (eau, électricité, chauffage) devient un jeu d'enfant. On obtient une analyse pèce par pièce, par équipement ou sur une durée déterminée. Protégée, durable et écoresponsable, la maison 2.0 vous ouvre ses portes. Suivez le guide !

Comment interagir avec mon logement ?

La domotique permet, grâce à des relais électriques, de piloter toute une série de fonctions, comme l’éclairage, ce qui est très pratique notamment en hiver. Il est également possible d’optimiser le chauffage et la climatisation, ou d’être averti d’intrusions et de dégâts domestiques. Le Smartphone, la tablette ou une console murale permettent de centraliser toutes une série de commandes. Il est désormais possible de créer de véritables scenarios, c’est-à-dire d'automatiser votre habitat en fonction de votre vie et de celle de vos proches. Les volets qui s’ouvrent avec le soleil, c’est toujours plus agréable que le réveil criard. Les fenêtres de toit qui se ferment automatiquement en cas de pluie, ou qui s’ouvrent dans la journée pour une pièce à devoir ventiler, c’est le bienvenu. Aller dans une salle de bain préchauffée grâce à la programmation de chauffage, c'est aussi confortable !

Quelles applications ?

Les applications que l’on peut aujourd’hui automatiser sont multiples. Les grandes fonctions que vous allez pouvoir programmer s’axent autour de trois secteurs :

- La sécurité : pour assurer une meilleure protection de votre domicile. En cas de présence ou d’absence, il est possible d’automatiser certaines tâches, telles que : déclenchement de l’alarme à heure fixe, fermeture des portes à distance, mise en marche des détecteurs de présence, contrôle de la vidéosurveillance. Une maison domotisée est aussi mieux protégée contre les cambriolages : vous pouvez avoir les informations en temps réel si le système détecte une intrusion.

- La gestion de l’énergie dans l’habitat : la domotique permet encore de régler le thermostat dans vos différentes pièces de vie ou de fermer les volets à certaines heures, ce qui fait gagner quelques degrés en hiver lorsque le froid tombe en même temps que la nuit ou d’éviter d’utiliser la climatisation à plein régime en été. De quoi faire de belles économies à l’année. Un bon système de domotique permet d’économiser jusqu’à 30 % par an sur la facture énergétique.

- La communication : tout ce qui concerne les loisirs peut être également automatisé. Vous pourrez déclencher l’allumage de la télévision à distance, faire jouer de la musique en multi room ou lancer un home cinéma avec projecteur et écran motorisé.

Quel investissement ?

Les systèmes et accessoires de domotique sont multiples et le coût d’une installation dépendra des équipements choisis et du nombre de postes (lampes, portail, volets, alarme, chauffage, climatisation, etc.). On s’accorde toutefois à dire que l’intégration de l'éclairage, du chauffage et de la sécurité (les postes les plus fréquents) représentent environ 5 % de la valeur totale d’une habitation. Si l’on souhaite plus de confort (avec par exemple l'intégration de la vidéo, de la téléphonie, des communications et de l'informatique), on atteint alors environ 10 %.

La domotique n’est plus réservée à une élite ! Vous souhaitez profiter du confort et de la sécurité qu’offre une maison connectée ? Vous désirez contrôler chaque recoin de votre bâtiment grâce à une interface domotique simple et accessible ? Evitez de faire votre propre installation. C’est un travail délicat qui nécessite de bonnes connaissances techniques et informatiques. Adressez-vous plutôt à un spécialiste de la domotique. Seuls certains électriciens ont suivi une formation pour se spécialiser dans ce domaine.

Pour plus de renseignements sur les installations domotiques, contactez : EWE – Votre entreprise d’électricité générale au service des particuliers et des entreprises - Rue de Stalle 97, B-1180 Uccle – Tel : 02 384 18 66 - info@ewe.be