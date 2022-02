Deux tempêtes consécutives arrivent sur la Belgique, elles se nomment Dudley et Eunice. Des vents violents traverseront l'ensemble du territoire de ce mercredi soir jusqu'à vendredi 18/02. Seraphin et Axa vous donnent leurs conseils pour protéger au mieux votre habitation.

Des rafales jusqu’à 130 km/h

Selon les dernières prévisions météorologiques, des vents violents pouvant être accompagnés de fortes pluies sont annoncés pour les prochains jours. La Belgique pourrait être balayée par des rafales allant jusqu'à 100 km/h au moins, et peut-être même 130 km/h. De pareils vents peuvent provoquer des dégâts à votre habitation. Afin de vous y préparer au mieux et éviter le sinistre, voici quelques conseils.

Préparez-vous avant la tempête

Pour éviter tout dommage, assurez-vous qu’aucun mobilier de jardin ou autres objets ne se trouvent à l’extérieur. Si vous ne savez pas les mettre à l'abri, attachez les objets qui pourraient être emportés (vélo, mobilier de jardin, poubelle, ...). Rentrez également votre voiture dans votre garage si vous en avez la possibilité et à défaut, ne la garez pas en dessous d’un arbre. Veillez aussi à fermer les portes, fenêtres et velux, ne les laissez même pas en oscillo-battant.

En cas d’orage et de vents violents, il peut arriver qu’il y ait des surtensions sur le réseau électrique. Dès lors, il vaut mieux être prudent et débrancher vos appareils électriques lors des 2 prochaines nuits.

De fortes pluies sont par ailleurs attendues. Si votre habitation est à risque d’inondation Surélevez le plus possible le contenu de vos caves et garages souterrains et bouchez les ouvertures avec des sacs de sables.

Dans tous les cas, ne sortez pas durant la tempête, attendez que cela se calme avant de constater les dégâts.

Êtes-vous bien assuré contre les tempêtes ? Faites une simulation d’assurance habitation

Que faire si vous êtes touchés par la tempête ?

En cas de dommages pendant la tempête, prenez les mesures adéquates pour limiter les dégâts. Si vous avez des tuiles qui s’envolent ou de l'infiltration d’eau par exemple, faites le nécessaire pour combler les trous temporairement. Vous pouvez contacter l’assistance de votre assurance habitation pour vous y aider. Le numéro se trouve toujours indiqué bien en évidence sur votre contrat.

En cas d’urgence, impliquant un danger imminent pour des personnes, appelez le 112. Pour des interventions de pompiers non urgentes (si aucune vie n’est en danger), un numéro spécial tempête va être mis en place pour contacter les pompiers (appelez le 1722).

Votre assurance intervient en cas de tempête.

Les dégâts causés par une tempête sont couverts par votre assurance habitation. Déclarez votre sinistre auprès de votre assureur. Pour être certain d’être bien remboursé, prenez des photos des dommages, et spécialement avant toute mesure de sauvetage, de rangement ou de nettoyage. Transmettez à votre courtier la liste détaillée des biens endommagés, photos, justificatifs comme factures d’achat ou garanties… ainsi que des devis pour les biens à réparer. Conservez les biens endommagés jusqu’au passage de l’expert ou l’accord de la compagnie. Vous avez d’autres questions concernant la couverture de votre assurance en cas de tempête ? Contactez votre courtier.

Cliquez ici pour faire une simulation d’assurance habitation en 3 minutes