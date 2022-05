Cette année, la cuisine est connectée, minimaliste et durable.

Puisque la cuisine est le cœur de la maison, il faut qu’elle soit à la pointe de la technologie, mais aussi de toutes les tendances décos. Et cette année, il ne faut pas chercher des couleurs flash et originales pour faire sensation. La cuisine de 2022 est plutôt minimaliste.

" En ces temps agités, la paix et l’ordre sont plus importants que jamais. Dans la cuisine, cela se traduit par un plus grand nombre de tiroirs et d’armoires sans poignée, des portes d’armoires avec un système tip-on et de placards intégrés pour les appareils que vous utilisez tous les jours. Les plans de travail minces et des armoires hautes sur une plinthe basse reflètent également le besoin d’un design minimaliste ", assure-t-on du côté des cuisines Dovy, chères à Donald Muylle.